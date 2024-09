Mirković predao akreditivna pisma Bajdenu

Podgorica, (MINA) – Novoimenovani ambasador Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) Jovan Mirković predao je akreditivna pisma američkom predsjedniku Džozefu Bajdenu čime je zvanično stupio na dužnost, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

U saopštenju se navodi da je Bajden čestitao Mirkoviću stupanje na dužnost i istakao da Crna Gora i SAD dijele gotovo 150 godina prijateljstva.

Bajden je ukazao na zajedničku posvećenost trgovini, investicijama, bezbjednosti i kulturnoj razmjeni.

“Na toj liniji, dodao je da će prisustvo ambasadora Mirkovića biti od suštinskog značaja za održavanje snažnih veza između dvije zemlje”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da dvije zemlje njeguju dugu istoriju prijateljskih odnosa.

“Izražena je zahvalnost za ličnu podršku koju je Bajden pružao tokom integracije Crne Gore u evroatlantske strukture i širu međunarodnu zajednicu“, kazali su iz MVP-a.

Mirković je, kako se navodi, izrazio spremnost da radi na daljem jačanju bilateralnih veza.

„Uz uvjerenje da će Crna Gora i SAD nastaviti da unapređuju saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, sa fokusom na ekonomsku saradnju, borbu protiv klimatskih promjena, očuvanje energetske sigurnosti i promociju demokratije“, kaže se u saopštenju.

