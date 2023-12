Milović: Smjene u bezbjednosnom sektoru omogućiće završavanje započetih istraga

Podgorica, (MINA) – Smjena kadrova onih ljudi koji su u posljednje tri godine bezbjednosni sektor koristili za aktivnosti koje ispituje Specijalno državno tužilaštvo (SDT) omogućiće da se završe započete istrage, rekao je ministar pravde Andrej Milović.

Potpredsjednik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić rekao je da je, nakon namjere dijela vlasti da smijeni aktuelne čelnike bezbjednosnog sektora, jasno da su kriminalni klanovi pronašli svog džokera u novoj Vladi i da preko njega pokušavaju da zaustave obračun protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Milović je na društvenoj mreži X rekao da razumije “nervozu i koordinisane napade” na njega od onih koji su kadrirali bezbjednosnim sektorom posljednje tri godine i “koristili bezbjednosni sektor za aktivnosti koje sada ispituje SDT”.

“Njihova današnja reakcija dokaz je da sam pogodio u centar. A tek sam počeo”, kazao je Milović.

On je rekao da će smjena njihovih kadrova doprinijeti nesmetanoj saradnji svih institucija u sistemu bezbjednosti sa SDT.

“I omogućiće da se završe započete istrage. Na taj način, imaćemo najbolji odgovor ko za koga radi i ko je čiji “džoker“, kako kaza jedan bivši funkcioner kojeg istražuje SDT”, rekao je Milović.

