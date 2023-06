Milović: Naslućujemo da je dokazni material kompromitovan

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović rekao je da naslućuje da je dokazni material o navodnom zajedničkom poslovanju lidera PES Milojka Spajića i južnokorejskog državljanina Do Kvona kompromitovan, kao i da su u tome učestvovali pripadnici pravosuđa i policije.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić rekao je u srijedu da imaju informaciju da se u laptopu nalaze dokazi o zajedničkom poslovanju Spajića i Kvona.

Milović se na Tviteru /Twitter/ obratio Adžiću i premijeru Ditanu Abazoviću.

“Ovim putem vas obavještavam da ste pali, ljudi su spremni da pričaju i daju sve podatke Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) vezano za laptop i namještaljku oko očite zamjene lap topa”, kazao je Milović.

On je rekao da, ako je jedan od Kvonovih laptopova završio u Dubaiju još u aprilu, onda je u dokaznom materijalu zamijenjeni laptop, “osim ako ne fali jedan”.

Milović je Adžića i Abazovića pitao kako znaju šta se nalazi u laptopu ako je on zapečaćen.

“Kako tek znate ako je lap top završio u Dubaiju u aprilu? Osim ako nije ubačen drugi lap top umjesto Do Kvonovog, sa falsifikovanim dokumentima u njemu. Naslućujemo da se radi o kompromitaciji dokaznog materijala, da su učestvovale osobe iz pravosuđa i policije, zajedno sa advokatom, dr Abdulom”, naveo je Milović.

On je rekao da sada oni nastupaju SDT.

“A onda ćemo da vidimo gdje će ko završiti, kada priložimo ostale prepiske koje su pohranjene na sigurnom, sa adresom kripto računa sa kog su usluge plaćane za ovu prljavu kampanju”, dodao je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS