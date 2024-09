Miličić: Podržavamo i ohrabrujemo borbu protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Nova srpska demokratija (NSD) i koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) ohrabruju i podržavaju borbu protiv korupcije na svim nivoima, a posebno na najvišem, poručio je portparol NSD-a, Mirko Miličić.

Glavni urbanistički inspektor za južnu regiju i kandidat za odbornika liste Za budućnost Podgorice, Rade Dabetić, uhapšen je zbog sumnje da je primio mito.

Miličić je u reagovanju naveo da je izuzetno važno da sve institucije Crne Gore na valjan i ispravan način rade svoj posao, a posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo.

„Posebno podstičemo, ohrabrujemo i podržavamo borbu protiv korupcije na svim nivoima, a izuzetno na onom najvišem“, kazao je Miličić.

On je istakao da sve sumnje ili dokaze treba ispitati i procesuirati u nadležnim sudovima.

“Kako bi korupcija bila iskorijenjena i kako u ovoj zemlji više ne bi bilo nedodirljivih. To je ono za šta se zalaže NSD i koalicija ZBCG“, dodao je Miličić.

