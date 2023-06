Milatović: Vlada da bude suštinski proevropska i orijentisana na reforme

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je nakon predsjedničkih izbora došlo do konsolidacije demokratskih procesa, i upravo se na tom fonu očekuje da nova Vlada bude suštinski proevropska i orijentisana na potrebne reforme, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, on je naveo da je bilo vrlo važno i veliko zadovoljstvo učestvovati na drugom po redu Samitu Evopske političke zajednice u Kišnjevu, u Moldaviji.

Na pitanje novinara da li postoje određene partije u Crnoj Gori koje, prema mišljenju evropskih partnera, ne bi trebalo da budu u novoj Vladi, Milatović je odgovorio da danas nije bilo razgovora na tu temu.

„Mislim da je nakon rezultata na predsjedničkim izborima došlo do konsolidacije demokratskih procesa i da se upravo na tom fonu zaista očekuje da Vlada formirana nakon parlamentarnih bude suštinski proevropska i orjentisana na brojne reformske zahvate, koji su potrebni kako bismo uhvatili ovaj korak koji je sada i možda nikada više kada je u pitanju naše punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU)“, naveo je Milatović.

On je kazao da je za to dobio veliku podršku građana u Crnoj Gori.

„I negdje će to upravo biti moje insistiranje kada se bude kreirala nova crnogorska Vlada“, dodao je Milatović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da je započeo unutrašnji dijalog kako bi osigurao unutrašnju koheziju koja je potrebna kako bi vrlo brzo nominovali sve one pozicije koje su trenutno upražnjene u pravosuđu Crne Gore.

Milatović je rekao da je dobio snažno uvjeravanje od evropskih partnera da će to biti pozitivno ispraćeno od EU i da će Crna Gora značajnije napredovati u evropskim integracijama.

„Tako da, još jednom apel, očekivanje da i na tom fonu radi nova parlamentarna većina, cjelokupna Skupština Crne Gore i naravno nova crnogorska Vlada“, naveo je Milatović.

Na pitanje da li je na panelu koji nosi naziv Povezivanje, a na kojem je učestvovao, bilo riječi o povezivanju u okviru Berlinskog procesa ili u okviru Otvorenog Balkana, on je odgovorio da se razgovaralo o dodatnom povezivanju koje se tiče energetike i saobraćaja, sa akcentom na energetsku sigurnost evropskog kontinenta.

Milatović je dodao da je predstavio načine na koje bi Crna Gora mogla da doprinese u narednom periodu.

„Da li je to izgradnja RDZI terminala u Baru, da li je to dodatno dupliranje kapaciteta onog podvodnog kabla koji nas povezuje sa Italijom“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, brojni su projekti u okviru kojih Crna Gora, kao mala zemlja, može dodatno osigurati energetsku bezbjednost jednog većeg dijela Evrope, odnosno jugoistočne Evrope.

Milatović je rekao da su upravo i te stvari koje je danas predstavio brojnim evropskim liderima jako dobro prihvaćene.

„Tako da sam zaista optimista i u odnosu na poruke koje sam dobio i od (Ursule) fon der Lajen i od brojnih drugih zvaničnika, uključujući predsjednika (Emanuela) Makrona, da je Evropa dodatno osigurala veća sredstva za ulaganje u infrastrukturu na Balkanu, što je zaista ohrabrujuća vijest“, dodao je Milatović.

On je kazao da je samit u Moldaviji najbrojnije okupljanje evropskih lidera i da se danas diskutovalo o brojnim izazovima sa kojima se suočava evropski kontinent.

„Čini mi se da po utiscima i reakcijama koje sam dobio u brojnim susretima sa evropskim liderima, da je Crna Gora danas negdje napravila jedan korak naprijed ka onom punopravnom članstvu u EU“, naveo je Milatović.

On je kazao da misli da su poruke koje je prenio vrlo dobro prihvaćene.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopštili su da je niz susreta sa evropskim liderima Milatović zaokružio susretom sa njemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

“U tête-à-tête razgovoru, Milatović je predočio Šolcu političku volju koja sada postoji u Crnoj Gori da se proces pristupanja EU sprovede do kraja, uz akcenat na unapređenje vladavine prava”, navodi se u saopštenju.

On je zahvalio Šolcu za oživljavanje Berlinskog procesa, kao motora regionalne saradnje i ekonomskog razvoja.

“Na putu demokratskog i ekonomskog razvoja, Crna Gora ima snažnu podršku Njemačke”, kaže se u saopštenju.

