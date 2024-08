Milatović uručio Popi orden Crnogorske zastave drugog stepena

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović uručio je ambasadorki Evropske unije (EU) u Podgorici Oani Kristini Popi orden Crnogorske zastave drugog stepena, koji se dodjeljuje za naročite zasluge za Crnu Goru.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Popi zahvalio za izuzetan doprinos napretku Crne Gore na evropskom putu.

On je naveo da je danas, na Cetinju, Popi dodijelio orden Crnogorske zastave drugog stepena za njene napore da približi Crnu Goru EU.

“Evropska budućnost Crne Gore i naše punopravno članstvo u EU 2028. godine je naš zajednički napor, koji moramo uraditi zajedno sa institucijama EU. Vrata su nam širom otvorena i na nama je u narednom periodu još veća odgovornost da što prije prođemo kroz ta vrata”, naglasio je Milatović.

On je dodao da je uvjeren da će se buduća Evropska komisija od početka novog mandata posvetiti politici proširenja, posebno kada je u pitanju Crna Gora, što će biti podstrek i poruka ostalim zemljama kandidatima da je proces proširenja i dalje živ.

Milatović je istakao da je neophodno da crnogorsko rukovodstvo prepozna važnost tog procesa i ispred partijskog stavi državni interes Crne Gore, jer samo na taj način država može ići naprijed.

Popa je kazala da joj je velika čast da primi orden Crnogorske zastave, kao priznanje za aktivnosti u mandatu ambasadorke EU u Crnoj Gori protekle četiri godine, kao i za institucije koje predstavlja.

“Želim da izrazim posebnu zahvalnost Milatoviću koji mi je uručio priznanje, ali i crnogorskom narodu, jer je jedan od glavnih ciljeva mog mandata bio da približim EU građanima. Nadam se da sam sa svojim timom to i uspjela”, rekla je Popa.

Ona je ocijenila da je Crna Gora ostvarila nevjerovatan napredak u prethodnim godinama i da je mogućnost članstva države u EU postala realnost.

“Radujem se da vidim dalji napredak Crne Gore na evropskom putu i, dok politika proširenja ostaje prioritet za novu Komisiju, ohrabrujem sve društvene činioce i donosioce odluka da zadrže fokus na evropskom putu, jer je to realnost koja može biti ostvarena veoma brzo, ako se svi fokusiraju na taj cilj”, istakla je Popa.

Iz kabineta Milatovića rekli su da su svečanom uručivanju ordena i koktelu u rezidenciji predsjednika na Cetinju prisustvovali ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Slovačke i Češke.

