Milatović: Upražnjena diplomatska mreža crveni alarm za državu

Podgorica, (MINA) – Diplomatska mreža Crne Gore skoro je upražnjena, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, ističuči da je to crveni alarm za državu.

On je u intervjuu Televiziji Crne Gore kazao da sastanka sa predstavnicima Vlade o spoljnoj politici još nema.

“Nadam se da će Vlada početkom iduće godine uvidjeti koliko je to važno pitanje, posebno kada je u pitanju ekonomsko predstavljanje”, rekao je Milatović.

On je kazao da nije normalno da Crna Gora nema nijednog ambasadora u zemljama regiona, prenosi Portal RTCG.

“Nemanje ambasadora svakako nije dobro. Optimista sam da ćemo kroz dijalog naći najbolja rješenja. Nadam se da će rješenja doći iz diplomatije jer Crna Gora nema novca ni vremena da šalje ljude koji neadekvatno reprezentuju našu državu”, rekao je Milatović i poručio da će braniti diplomatsku mrežu od uticaja politike.

On je kazao da su odnosi u regionu popravljeni, a da je Crna Gora pozitivan primjer po pitanju dobrosusjedskih odnosa.

Milatović je rekao da je u procesu evropskih integracija puno vremena izgubljeno, i da građani i privreda trpe štetu zbog toga što Crna Gora nije dio Unije.

On je podsjetio na izjave da bi Crna Gora mogla do 2026. godine da zavši pregovore, a da se članstvo desi do 2028.

Prema riječima Milatovića, neki važni koraci na tom putu su već napravljeni – izabran je sedmi sudija Ustavnog suda, Sudski savjet u punom sastavu, a biće izabran i vrhovni državni tužilac.

“Mi treba da završimo naše obaveze kako bi 2028. godine postali punopravna članica. To jeste ambiciozan čin ali njemu treba da stremimo kao društvo”, kazao je Milatović.

On smatra da je mnogo toga urađeno na planu reforme u pravosuđu, ali da Crnoj Gori treba veća distribucija pravde.

“Potrebni su nam časni ljudi, ljudi od integriteta koji če se boriti za pravdu u Crnoj Gori. To u prethodnom periodu nije bio slučaj, jer smo imali ljude koji su naše pravosuđe držali u jednom nepravednom statusu”, kazao je Milatović.

On smatra da vremena za gubljenje nema, i da je geopolitička situacija takva da je i Briselu potrebna uspješna priča iz regiona.

Milatović je kazao da je teško reći da li nas očekuje veća politička stabilnost, ali je bitno naglasiti da nam je veoma važna, prije svega, institucionalna stabilnost.

On je rekao da ne bi komentarisao poruke o rekonstrukciji Vlade.

“To bih ostavio dogovoru konstituenata parlamentarne većine. Svaki korak koji vodi do dodatne političke stabilnosti je dobar korak”, poručio je Milatović.

