Milatović: Učiniti sve da vojna služba bude interesantnija mladima

Podgorica, (MINA) – Vlada i Ministarstvo odbrane moraju da učine sve da bi vojna služba bila interesantnija mladim generacijama, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, sa ministrom unutrašnjih poslova i rukovodiocem radom Ministarstva odbrane Filipom Adžićem i načelnikom Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoranom Lazarevićem posjetio kasarnu “Milovan Šaranović” u Danilovgradu.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je prisustvovao prezentaciji kapaciteta i sposobnosti VCG.

Tokom posjete, kako se navodi, predstavljeni su veličina, struktura, misije i zadaci Vojske, razmještaj jedinica, kao i prioriteti i vizija njenog budućeg razvoja.

Dodaje se da je u okviru izvođenja vojne vježbe prezentovan i dio naoružanja i opreme kojom Vojska raspolaže.

Milatović je kazao da su vojnici danas pokazali zavidan nivo sposobnosti.

“Znam da iza ovog stoje brojne pojedinačne i kolektivne obuke, dosta hrabrih, riskantnih i teških napora, i zbog svega što ste na tom polju uradili želim da vam čestitam i odam priznanje”, rekao je Milatović.

On je dodao da je prepoznao da se dio prikazanih sposobnosti Vojske može primijeniti i u vanrednim situacijama, posebno kada treba pomoći građanima u traganju i spasavanju, ali i u rješavanju problema koje donose požari, poplave, sniježne nevolje.

“Lično želim da vidim prisustvo VCG u većem obimu među građanima jer se tako razvija međusobno povjerenje koje je neophodno za odgovor na krize koje su realne i očekivane, i u današnje vrijeme ali i u budućnosti”, kazao je Milatović.

On je, pripadnicima Vojske koji su unaprijeđeni u više činove (53 oficira i 31 oficir) kao i oficirima i podoficirima koji su prevedeni u aktivnu službu (131 pripadnik), čestitao na unapređenjima.

“Smatram da je vojna služba oduvijek bila sinionim za časnu i odgovornu službu kao i adekvatna prilika brojnim generacijama da služe Crnoj Gori ali i da služe u mirovnim misijama za dobro svih ljudi širom svijeta”, rekao je Milatović.

On je kazao da su donosioci najviših odluka svjesni da mnogi mladi ljudi, koji danas ulaze u radne odnose, imaju drugačiji pogled na to kako treba graditi svoje karijere, posebno u poređenju sa starijim generacijama.

Milatović je rekao da mladi ljudi često danas biraju karijere koje su fleksibilne i vide sebe da rade u različitim profesijama, a ne da napreduju isključivo unutar jedne organizacije.

Zato, prema riječima Milatovića, služba u VCG treba da bude kompleksna i fleksibilna, i da bude dostupna svakom njenom građaninu kao prilika za posao koji daje veću sigurnost i znanja koja su primjenjiva u raznim oblastima.

“Tim prije Vlada i resorno Ministarstvo, kao poslodavac, mora da učini sve da bi vojna služba bila više interesantna mladim generacijama. Moramo uraditi iskorake u pogledu zapošljavanja kako bismo osigurali da priliv kadra bolje odgovara potrebama službe”, kazao je Milatović.

On je istakao da je siguran da treba učiniti određene promjene u načinu regrutacije mladih u Vojsku, ali i u cjelokupan sistem odbrane, i to što prije.

Milatović smatra da je zbog toga nužno podrobnije sagledati šta treba mladim ljudima i koje su njihove potrebe.

“Možda su to potrebe koje uključuju određene benefite po pitanju smještaja i stanovanja, subvencionisanu hranu, razne podrške u izdržavanju porodica, bolju medicinsku i stomatološku njegu, potrebe sticanja posebnih i atraktivnih vještina, možda su takve vrste podrške važnije od same visine plate”, rekao je Milatović.

Kako je ocijenio, moguće je da bi se primjenom takvih ciljanih finansijskih i nefinansijskih poluga nagrađivanja koje su dostupne Ministarstvu odbrane, postigao ubjedljiviji i konkurentniji podsticaj onima koji trenutno služe, kao i onima koje žele da privuku u Vojsku.

Milatović je rekao da nije jednostavno živjeti život u vojničkim čizmama i da to podrazumijeva brojne napore i odricanja.

“Zato danas i želim da poručim da očekujem da će se naći načina u skorijoj budućnosti da za to budete adekvatnije nagrađeni. Tako će se dodatno doprinijeti da Vojska bude jedan od najmoćnijih pokretača društvene mobilnosti u zemlji”, naveo je Milatović.

