Milatović: Ubijeđen sam u pobjedu u drugom krugu

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović dostigao je svoj maksimom sinoć, rekao je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović navodeći da je ubijeđen u svoju pobjedu u drugom krugu.

Milatović je, u Dnevniku Televizije Vijesti, rekao da je svojim izbornim rezultatom u prvom krugu pokazao da su uspjeli.

“Naravno ovo je prvo poluvrijeme, u drugom krugu u potpunosti ćemo zapečatiti potpunu pobjedu nad politikom prošlosti, podjela i siromaštva koju simbolizuje Đukanović. To će biti 2. aprila”, rekao je Milatović.

On je rekao da pobjedu želi da podijeli sa svima, kao i da ne želi da je monopolizuje.

Upitan da li će partije, koje su najavile da će ga podržati u drugom kurugu, pozvati da se uključe u kampanju, Milatović je odgovorio da želi da bude predsjednik svih građana.

“Mislim da su poruke od (lidera Demokratskog fronta Andrije) Mandića, (lidera Demokrata Alekse) Bečića, (premijera Dritana) Abazovića i (lidera Ujedinjene Crne Gore Gorana) Danilovića jako dobre. Na nama je svima da zajednički zapečatimo ovu zajedničku pobjedu”, rekao je Milatović.

On je saopštio da danas nije razmišljao da li će ih pozvati da se uključe u kampanju, ali da je razgovarao sa svima njima, kao i sa mnogim predsjednicima Opština koji dolaze iz redova Demokrata i Demokratskog fronta.

“Mislim da ćemo napraviti jedan veliki zajednički front koji će zapečatiti pobjedu od sinoć”, rekao je Milatović.

On je rekao i da ima dobre odnose sa svima koji su dali pečat pobjedi 30. avgusta.

“Sad je pred nama zajednička borba, prvo je zajednički cilj 2. aprila, nakon kojeg idu vanredni parlamentarni izbori. Suština je da, nakon pobjede nad Đukanovićem, dobijemo politički stabilnu vladu koja će nastaviti refome koje smo započeli”, rekao je Milatović.

Upitan da prokomentariše izjavu Đukanovića da ima “rezervoare” biračke podrške koji nijesu aktivirani u prvom krugu, Milatović je rekao da je Đukanovićev maksimum postignut sinoć.

“Ubijeđen sam da ću u drugom krugu odnijeti pobjedu nad čovjekom prošlosti, podjela i siromaštva. Čak sam siguran da će mnogi koji su sinoć glasali za njega, glasati za mene u drugom krugu”, rekao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS