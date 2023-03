Milatović u Pljevljima: Nema više pustošenja i vještačkih podjela

Podgorica, (MINA) – Pljevlja su predugo bila grad koji je korišćen kao izgovor za tenzije, kazao je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović i poručio da je vrijeme da se stavi tačka na loše prakse i ponašanje.

On je rekao da je prošetao više puta Pljevljima i da nikada nije osjetio nikakve tenzije, niti bilo kakve podjele.

“One su godinama vještački stvarane. Kad god im je to odgovaralo, rasplamsavali su strah koji se širio i na ostale gradove. Zato je došlo vrijeme da stavimo tačku na loše prakse i ponašanje”, kazao je Milatović na skupu u Pljevljima.

On je rekao da je dosta bilo “otimanja” od Pljevljaka da bi se drugi bogatili.

Prema riječima Milatovića, Pljevlja su predugo bila grad koji je korišćen kao izgovor za tenzije.

“Skretali su pažnju da bi prikrili nedjela, da bi građani Pljevalja zaboravili kako su dobro nekad živjeli i lakše se navikli na to kako danas žive”, naveo je Milatović.

On je poručio da, kao budući predsjednik, nikad neće “prodavati maglu, mazati oči, skretati pažnju, manipulisati, niti raspirivati mržnju zarad sopstvenog interesa”.

Milatović je kazao da su Pljevlja grad koji pokazuje širinu upravo zbog toga što su ljudi rođeni u njemu umiju da njeguje različitosti, da se poštuju i žive jedni sa drugima, a ne jedni naspram drugih.

“Zato je došlo vrijeme da jednom za svagda posaljemo raspirivače tenzija u prošlost. Da se okrenemo proizvodnji, poslu, turizmu, da razmišljamo kako da zaradimo, a ne kako da se zavadimo”, naveo je Milatović.

On je rekao da su Pljevljaci u prvom krugu predsjedničkih izbora pokazali šta misle o kandidatu Demokratske partije socijalista Mila Đuakanovića.

“Pokazali ste šta mislite o čovjeku koji vas je osiromašio, a svoje obogatio. Sada je pravi trenutak da shvatite da je posljednja šansa da u drugom krugu pošaljemo Đukanovića u prošlost, a da svi zajedno krenemo u budućnost!”, zaključio je Milatović.

