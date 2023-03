Milatović: U nedjelju ćemo slaviti pobjedu koju čekaju mnoge generacije

Podgorica, (MINA) – Dobro upravljanje resursima Crne Gore princip je koji mora postati svakodnevica, kazao je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović tokom posjete Budvi.

Iz PES-a je saopšteno da se Milatović sastao sa predsjednicima Opštine Budva i lokalnog parlamenta, Milom Božovićem i Nikolom Jovanovićem.

Milatović je rekao da je siguran da će u nedjelju slaviti pobjedu koju su, kako je kazao, generacije čekale.

“Kao i da ćemo zaista zakoračiti u doba novog demokratskog i ekonomskog razvoja na benefit svih građana, a ne samo jedne male klike ljudi, kako je to do sada u Crnoj Gori bio slučaj”, naveo je Milatović.

On je rekao da su razgovarali o nekoliko značajnih tema u čijem fokusu su pozicioniranje Crne Gore kao kredibilne investicione i turističke destinacije što, kako je ocijenio, često u prethodnom periodu nije bio slučaj.

“Osnažićemo i našu zemlju u kontekstu ekonomske diplomatije i afirmisati Budvu, koja je kandidat za Evropsku prijestonicu kulture”, dodao je Milatović.

On se, kako su naveli iz PES-a, tokom obilaska Luke Budva susreo sa direktorom Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom, Mladenom Mikijeljom i Blažom Rađenovićem, predsjednikom Upravnog odbora.

Iz te stranke kazali su da su Milatovića u Budvi dočekali funkcioneri Demokratske Crne Gore, Marko Marković, Slavica Maslovar, Dragana Kažanegra Stanišić, kao i drugi članovi Opštinskog odbora Demokrata iz tog grada.

“Dobro upravljanje resursima naše zemlje je princip koji mora postati svakodnevica, a primjer Luke Budva govori da se ranije nije upravljalo zarad opšteg interesa”, kazao je Milatović.

On je rekao da su napravljeni koraci od strane Morskog dobra i Opštine Budva kako bi se nešto što je javno stavilo u ruke države, u ovom slučaju lokalne samouprave.

