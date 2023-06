Milatović: Što prije procesuirati slučajeve kršenja ljudskih prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je zemlja jednakih prava za sve, u kojoj niko ne smije biti diskriminisan ni po kom osnovu, kazao je predsjednik države Jakov Milatović i poručio da se što prije moraju procesuirati slučajevi kršenja ljudskih prava.

Milatović je danas, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao sa aktivistima i predstavnicima LGBTIQ+ zajednice na temu unapređenja ljudskih prava.

On je kazao da je Međunarodni dan i mjesec ponosa prilika za osvrt na važnost univerzalnih vrijednosti ljudskih sloboda, ali i afirmisanje tolerancije i društvene raznolikost.

“Crna Gora je zemlja jednakih prava za sve, u kojoj niko ne smije biti diskriminisan ni po kom osnovu”, naglasio je Milatović.

On smatra da je esencijalno što prije i adekvatnije procesuirati slučajeve kršenja ljudskih prava.

“Mislim da je najveći korak koji se može učiniti ka društvenoj inkluziji obezbjeđivanje nedvosmislene institucionalne i pravne podrške svakom pojedincu čija su prava ugrožena”, rekao je Milatović.

On je ocijenio da su prava osjetljivih društvenih grupa, poput LGBTIQ+ zajednice, u proteklom periodu često kršena.

Milatović je kazao da je uočio povremena zaoštravanja retorike koja negira prava LGBTIQ+ zajednice, primjere govora mržnje i određene slučajeve napada i nasilja prema pojedincima koji dijele to lično svojstvo.

Takvi slučajevi, prema njegovim riječima, dovode u pitanje ostvareni napredak u poštovanju jednakosti i različitosti u crnogorskom društvu prethodnih godina.

„Sa pozicije Predsjednika ali i lično sam posvećen zaštiti ljudskih prava, i u meni imate prijatelja i saborca”, kazao je Milatović.

On je predložio da se sastanci za predstavnicima LGBTIQ+ zajednice obavljaju na redovnom nivou i istakao da će personalno rješenje u oblasti ljudskih i manjinskih prava u budućoj Vladi biti veoma važno za izazove sa kojima se zajednica suočava.

Milatović je kazao da uviđa koliko je izazovno da LGBTIQ aktivisti principijelno proklamuju ciljeve koji služe opštem dobru, osavremenjivanju društvenih stavova i kritikovanju necivilizovanih i netolerantnih oblika ponašanja.

„Stoga, iskreno vam odajem priznanje za dosljednost i hrabrost u vašem javnom djelovanju u jednom, možda nedovoljno inkluzivnom, tolerantnom i prihvatajućem društvu. Želim da vas ohrabrim da ostanete istrajni u onome što predstavlja borbu za osnovna ljudska prava i slobode”, saopštio je Milatović.

Razgovor sa predstavnicima LGBTIQ+ zajednice, kako su kazali iz kabineta Milatovića, je nastavak opštih konsultacija koje je predsjednik države započeo prošle sedmice u cilju dodatnog upoznavanja sa radom organizacija civilnog sektora.

