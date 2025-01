Milatović: Spreman sam da preuzmem ulogu medijatora

Varšava, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović pozvao je sve političke aktere u Crnoj Gori na otvoren dijalog i postizanje državnog jedinstva u odnosu na članstvo u Evropskoj uniji (EU), navodeći da je spreman na ulogu medijatora.

On je to kazao na konferenciji za novinare u Varšavi, nakon sastanka sa predsjednikom Poljske Andžejem Dudom.

Na pitanje novinara gdje vidi rješenje za političku situaciju u Crnoj Gori i blokadu parlamenta, Milatović je odgovorio da u državi postoje izazovi koji su dominantno političkog karaktera.

“Pozivam sve političke aktere na otvoren dijalog i postizanje državnog jedinstva kada je u pitanju državni interes, odnosno članstvo u EU do 2028. godine”, rekao je Milatović.

On je kazao da su njegova posjeta Poljskoj i razgovori sa zvaničnicima te države, ohrabrujući signal da je Crnoj Gori mjesto i EU i da je “naš san na dohvat ruke”.

“Očekujem odgovornost svih aktera, poštovanje Ustava i zakona, ali i institucija na lokalnim nivou”, poručio je Milatović.

On je istakao da je, ukoliko sa pozicije predsjednika može da pomogne kao medijator, više nego spreman da to učini.

Milatović je, podsjećajući da u državi postoje ustavna, parlamentarna i kriza na lokalnom nivou, rekao da je odgovornost i na vlasti i na opoziciji.

“Ipak, uvijek je odgovornost više na onima koji vrše vlast”, dodao je Milatović.

On je ukazao na tradicionalno prijateljske i savezničke odnose Crne Gore sa Poljskom, dodajući da Poljska predstavlja važnog partnera za Crnu Goru, i u bilateralnom i u širem smislu, posebno u okviru EU i NATO-a.

Milatović je rekao da je posjeta Poljskoj signal prema aspiracijama Crne Gore za punopravno članstvo u EU, ukazujući na poljsko predsjedavanje Savjetom Unije.

“Naš cilj je ambiciozan, ali ostvariv, a podrška Poljske na tom putu izuzetno važna”, poručio je Milatović.

On je Poljskoj zahvalio na snažnom savezništvu u okviru NATO-a, navodeći da Crna Gora cijeni značaj Poljske u očuvanje bezbjednosne arhitekture Evrope.

Milatović je kazao da ga, pored saradnje u oblasti politike i bezbjednosti, raduje unapređenje saradnje u oblasti ekonomije.

“Trenutno u Crnoj Gori posluje 178 firmi iz Poljske, dok su investicije iz Poljske prošle godine premašile 11 miliona EUR”, rekao je Milatović.

On je dodao da ima još sektora sa potencijalom i pozvao poljske kompanije da ostvare ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom.

Milatović je rekao da će Poljska ove godine biti domaćin Samita Inicjative tri mora, dodajući da očekuje da će se do tada formalizovati status Crne Gore kao pridružene članice te važne inicijative.

Prema njegovim riječima, to je dobar primjer postepene integracije Crne Gore u razne formate saradnje na nivou Evrope.

On je Dudi zahvalio što je Poljska podržala inicijativu da Crna Gora postane pridružena članica Inicijative tri mora, ponavljajući da je to za Crnu Goru veoma važno.

Milatović je Poljskoj zahvalio i što njeguje kulturu sjećanja.

“Jer ona može doprinijeti pomirenju i u našem regionu Zapadnog Balkana, ali i šire”, dodao je Milatović.

Duda je kazao da Poljska podržava članstvo Crne Gore u EU, dodajući da je Crna Gora najnaprednija od svih država kandidata.

“Crna Gora radi na zatvaranju poglavlja i ispunjava svoje zadatke, a Poljska podržava njene aspiracije za članstvo u EU”, rekao je Duda.

On je dodao da je Poljska zagovornik politike otvorenih vrata EU, kao i da Crna Gora na tom putu može računati na Poljsku.

Duda je kazao da Poljska podržava članstvo u EU i ostalih država Zapadnog Balkana i Ukrajine, ali i da se nada da će se Gruzija vratiti procesu integracija.

Zahvaljujući Milatoviću na prisustvu na obilježavanju godišnjece zatvaranja logora Aušvic, Duda je naglasio da je važno graditi istorijsko pamćenje u svim državama i među građanima svih država.

On je rekao da Crna Gora i Poljska imaju saveznički odnos i u okviru NATO-a, dodajući da cijene to što Crna Gora razumije opasnost koja postoji od ruskog imperijalizma.

Duda je istakao značaj modernizacije vojske u aktuelnom momentu, navodeći da Poljska ove godine ima rast izdvajanja za odbranu.

“Moramo biti odgovaran saveznik u NATO-u, a moramo se i sami obezbijediti. Poljska mora biti što modernije naoružana da svako ko misli o agresiji na Poljsku zna da ćemo se boriti”, naveo je Duda.

On je dodao da se nada da će i saveznici imati sličan stav, kako bi se osigurala garancija mira i bezbjednosti u okviru NATO-a.

Milatović je u nedjelju prisustvovao obilježavanju 80. godišnjice oslobađanja logora Aušvic, a ranije danas razgovarao je i sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS