Milatović: Siguran sam u pobjedu

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović poručio je da je siguran u svoju pobjedu i da je samo pitanje kolika će biti razlika između njega i kandidata Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.

Milatović je, nakon glasanja u Podgorici, kazao da je danas istorijski dan i poželio da izborni dan prođe u najboljem redu.

“Vjerujem da je Crna Gora konačno zrela kao društvo da olovkom mijenja predsjednika, vlade. Da smo konačno postali demokratski zrelo i razvijeno društvo”, rekao je Milatović.

On je poručio da je siguran u svoju pobjedu.

Prema riječima Milatovića, na taj način doći će do konačnog poraza simbola prethodnog režima koji je upravljao Crnom Gorom u prethodnih 30 i nešto godina.

“I da ćemo danas napraviti veliki korak naprijed kad je u pitanju pomirena, bogata, pravednija i konačno, Crna Gora svih nas”, rekao je Milatović.

Upitan da li će čestitati Đukanoviću ako pobijedi, Milatović je ponovio da je apsolutno siguran u svoju pobjedu.

On je kazao da u prvom kruga razlika bila iznad 70 hiljada glasova i da smatra da je to za Đukanovića u ovom trenutku nedostižno.

“Danas jedino možemo govoriti o tome kolika će biti razlika, a vjerujem da će biti poprilično velika i da će konačno Crna Gora biti, u punom smislu te riječi, slobodna zemlja“, rekao je Milatović.

Komentarišući akcije Uprave policije tokom subote, Milatović je rekao da to svjedoči o tome da su određene stvari prošlosti i dalje bile na snazi.

„Meni je drago da policija ovoga puta puno ažurnije reaguje na takve demokratske nedostatke, zaista puno poštovanje, i to je dokaz da su crnogorske institucije počele da funckionišu“, kazao je Milatović.

On je rekao da ne očekuje tenzije tokom izbornog dana.

„Jedino kome je možda u interesu da kreira incidente, to je sadašnji predsjednik države. Ukoliko dođe do incidenata, znajte od koga dolaze“, kazao je Đukanović.

Odgovarajući na pitanje da li će u slučaju pobjede, kao predsjednik, mijenjati nešto u odnosima sa Srbijom, Milatović je kazao da je za Crnu Goru prioritet punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU) i dodao da uvijek kad govori o EU, govori i o regonalnim ekonomskim integracijama.

„Mi ovdje u Crnoj Gori i šire na Zapadnom Balkanu, moramo da razumijemo da je neodvojiv dio EU integracija, naše regionalne, ekonomske integracije. Zalažem se za apsolutno najbolje moguće odnose sa Srbijom i svim zemljama Zapadnog Balkana“, kazao je Milatović.

On je rekao da mu je žao što u prethodnom periodu nije bilo tako.

„Mislim da ću sa pozicije predsjednika i sa vladom uraditi sve da konačno prošlost ostavimo iza sebe i da zaista zajednički gradimo ekonomski snažniju budućnost na benefit građana svih zemalja Zapadnog Balkana“, rekao je Milatović.

