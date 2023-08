Milatović primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Egipta i Kuvajta – Davn Meken, Andžeja Papježa, Mahmuda Mostafe Afifija i Fajeza Mejlbel Almutairija.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je u odvojenim razgovorima ambasadorima poželio dobrodošlicu i uspješnu misiju.

On je istakao da je uvjeren da će tokom mandata ambasadori dati puni doprinos unapređenju međudržavnih odnosa.

„U razgovorima su konstatovani dobri i prijateljski odnosi Crne Gore sa državama koje predstavljaju, što je ocijenjeno kao temelj za intenziviranje saradnje na bilateralnom planu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastancima ukazano na važnost i potrebu zajedničkog rada na definisanju konkretnih programa saradnje.

„Oblasti evropskih integracija, bezbjednosti, ekonomije, turizma, trgovine i kulture prepoznate su kao polja sa najviše potencijala za konkretne ideje koje će unaprijediti međudržavne veze i zbližiti građane i privredu zemalja, a jačanje političkog dijaloga kao neophodan podsticaj u tom pravcu“, kazali su iz Milatovićevog kabineta.

Kako je saopšteno, ambasadori su zahvalili Milatoviću na prijemu i dobrodošlici, uz punu otvorenost da u narednom periodu, u saradnji sa državnim organima, rade na daljem unapređenju međudržavnih odnosa.

