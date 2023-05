Milatović položio vijenac na spomenik Partizanu borcu

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je, povodom Dana pobjede nad fašizmom, položio vijenac na spomenik Partizanu borcu na brdu Gorica.

Milatović je kazao da se, polaganjem vijenca Partizanu borcu, na Dan pobjede nad fašizmom prisjeća heroja koji su svojom hrabrošću i odlučnošću stali na put fašizmu, a neki od njih položili i živote za slobodu i budućnost Crne Gore.

On je naveo da se danas proslavlja i Dan Evrope, dan kada je francuski ministar inostranih poslova Robert Šuman postavio temelje evropskog zajedništva i solidarnosti.

„Zato i ja želim sa ovog mjesta da pošaljem poruku zajedništva i solidarnosti koji su danas prijeko potrebni Crnoj Gori kao neophodnog uslova da što prije postanemo dio evropske porodice. To će biti najbolji dokaz istrajnosti ideje antifašizma u nama”, kazao je Milatović.

