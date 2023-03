Milatović: Pobjeđuju snage okupljene oko ideje o boljoj Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je došlo vrijeme u kojem na svim nivoima pobjeđuju snage okupljene oko ideje o boljoj državi, kazao je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz PES-a, Milatović je, tokom boravka u Tivtu i Kotoru, kazao da su građani i čelnici te dvije opštine uvjereni da je Crna Gora na pragu nove faze razvoja.

“One koja uključuje ekonomski procvat i objedinjavanje svih potencijala podneblja koje je pod budnom pažnjom turista iz cijelog svijeta“, dodao je Milatović.

On je zahvalio svima koji su ga iskreno podržali i sa kojima će “zapečatiti podršku u drugom krugu”.

Milatović je kazao da se predsjedničkim izborima zaokružuje velika borba prortiv nepravde i siromaštva.

“Sasvim je jasno da je došlo vrijeme u kojem na svim nivoima pobjeđuju snage okupljene oko ideje o boljoj Crnoj Gori. One ideje koja počiva na interesovanju pojedinca za lični integritet, slobodu, životni standard i ekonomski progres”, saopštio je Milatović.

On je rekao da prioriteti zbog kojih će Crna Gora biti primjer ubraznog razvoja, mjesecima unazad smanjuju “buku odlazećeg predsjednika”.

“Rukopis kojim je do sada diskreditovao svaki pokušaj da se spasimo njegove diktature se više ne prima u oslobođenoj misli našeg naroda”, poručio je Milatović.

