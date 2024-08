Milatović: Pobjeda liste Za bolju Podgoricu zaustaviće politički cirkus

Podgorica, (MINA) – Pobjeda liste Za bolju Podgoricu na podgoričkim izborima, koji su zakazani za 29. septembar, zaustaviće svakodnevni politički cirkus u Crnoj Gori, poručio je predsjednik države Jakov Milatović na predstavljanju liste u Podgorici.

Lista “Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović”, koju čine Građanski pokret (GP) URA, Pokret za Podgoricu i Pokret za promjene, a na čijem čelu je funkcioner URA-e Luka Rakčević, predstavljena je danas.

Milatović je kazao da je odlučio da se uključi u izbore u Podgorici, jer bira da ne okreće glavu na drugu stranu pred lošim praksama.

“Biram da se sa ovim timom borim za bolju Podgoricu i bolju Crnu Goru”, rekao je Milatović.

Kako je naveo, zato se uključio u podgoričke izbore i svojim imenom stao ispred ljudi u koje vjeruje i koji su spremni da preuzmu odgovornost.

“Ja se danas obraćam mojim sugrađanima i kažem da će pobjeda ove liste u Podgorici zaustaviti politički cirkus kojem svakodnevno svjedočimo”, kazao je Milatović.

On je rekao da se u kampanju uključuje, jer njegov posao nije da “stoji sa strane, da se slika sa ambasadorima, potpisuje nakaradne zakone i putuje po svijetu”.

„To je valjda bila uloga koju su mislili da mi nametnu dok svakodnevno obmanjuju crnogorske građane, prilagođavaju državu broju njihovih funkcija i trguju sa državnim interesima Crne Gore“, rekao je Milatović.

Kako je istakao, Crna Gora se iz Podgorice mora okrenuti svojim građanima.

“Crna Gora se iz Podgorice mora okrenuti javnom, a ne privatnom interesu”, poručio je Milatović.

On je kazao da ne razumiju da su njemu važnija pojedina naselja u Podgorici u kojima je rođen, odrastao ili živi od „svih njihovih Singapura i Sen Tropea“.

„Iza toga se krije strah od mog uključivanja u ove izbore“, poručio je Milatović.

Kako je dodao, odbornici Pokreta Evropa sad (PES) u Glavnom gradu koje „nije zahvatila funkcijska groznica“ ostali su u manjini u Podgorici kada je traženo da se ispune obećanja iz kampanje pred prošle izbore.

„Ta manjina će nakon ovih izbora biti većina“, poručio je Milatović, dodajući da će podgorička javna uprava biti solidarna, transparentna i potpuno okrenuta građanima.

Milatović je naveo da o mjestu na kom se nalazi crnogorsko društvo najbolje govori to što se i dalje okupljaju protiv nečega i dodao da je toga dosta.

„Ajde da se okupimo za nešto, ajde da se mobilisemo za nove vrtiće, naučne parkove za djecu, bolji javni prevoz, pomoć starijim sugrađanima, bolji i pristojan život. Ajde da se okupimo za bolju Podgoricu“, poručio je Milatović.

Kako je dodao, program njihove liste je jednostavan – „dobra uprava, javna odgovornost i zalog za budućnost“

„Želim da polažemo račune i sadašnjim i budućim biračima“, rekao je Milatović.

On je istakao da se nikad nije krio, niti lagao.

„Otvoreno i bez bilo kakve političke trgovine sam i na prošlim izborima ponudio program u koji vjerujem“, rekao je Milatović.

Kako je dodao, kad god je bilo važno stao je na crtu.

„Sad je opet važno i zato sam opet tu“, poručio je Milatović, navodeći da sa građanima Podgorice i cijele Crne Gore nastupa iskreno i pošteno.

Predsjednik GP URA Dritan Abazović kazao je da je Milatović donio hrabru i državničku odluku da ime stavi na listu koja, kako je naveo, treba da trasira put za modernu Podgoricu.

“Zajedno smo se borili protiv korupcije i kriminala, danas smo zajedno da se borimo protiv populizma i nacionalizma”, poručio je Abazović.

Prema njegovim riječima, Podgorica je prva, možda i najvažnija, stanica od koje treba da krenu promjene u državi.

Abazović je naglasio da građani nijesu tražili zamjene, nego promjene.

On je istakao da je kandidat za gradonačelnika njihove liste Luka Rakčević najbolji među jednakima i dodao da ne poznaje čovjeka koji je više posvećen Podgorici od njega.

„On je sin ovog grada, čovjek koji poznaje svaku ulicu i problem, on će ponuditi rjesenja“, istakao je Abazović.

Kako je dodao, lista „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović“ biće pobjednička i trasiraće novi put za bolju Podgoricu i bolju Crnu Goru.

Rakčevic je, podsjećajući da su za vrijeme njegovog mandata na mjestu zamjenika gradonačelnice Olivere Injac urađene mnoge pozitivne stvari, kazao da je danas stvoren snažan građanski blok.

„Danas zajedno trasiramo novi put jedne nove Podgorice, jednog grada koji vodi računa o svojim građanima“, poručio je Rakčević.

On je kazao da je to pobjednička priča i dodao da 29. septembra počinje nova era i Podgorice, ali i Crne Gore.

Kandidatkinja za odbornicu Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić podsjetila je da je taj politički subjekat, koji je formiran kada se dio odbornika PES-a odvojio i formirao poseban klub, rekao da je dosta onoga trenutka kada su uvidjeli da je dosadašnja uprava Glavnog grada postala klon bivšeg režima.

Ona je naglasila da je Pokret za Podgoricu zbog toga u kampanji za nove izbore i dodala da nijesu odstupali od obećanja koja su dali građanima pred prošle izbore.

„Nijesu nas mogli kupiti i umiriti funkcijama jer imamo savjest i obraz“, rekla je Ljiljanjić, dodajući da su pokazali da su spremni da vrate odbornički mandat kad vide da nešto nije kako treba.

Prema njenim riječima, previše ljudi je ušlo u politiku da se obogati, umjesto da mijenja nešto na bolje.

„Ako ćutimo, mi smo direktni saučesnici“, poručila je Ljiljanjić, navodeći da su odbornici Pokreta za Podgoricu dokazali da imaju petlju i da se na političke promjene ne mora čekati 30 godina.

