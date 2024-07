Milatović: Ojačati crnogorski kokus u Predstavničkom domu SAD-a

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kokus u Predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ima ključnu ulogu u produbljivanju odnosa dvije države, i zato ga treba ojačati, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, obratio članovima Predstavničkog doma SAD-a sa ciljem jačanja crnogorskog kokusa u tom tijelu.

On je poručio da je nedavna posjeta SAD-u ukazala da je potrebno intenziviranje saradnje dvije savezničke države, sa ciljem da Crna Gora postane primarni partner SAD-a na Zapadnom Balkanu.

„U narednom periodu jačanje crnogorskog kokusa u Kongresu je od ogromne važnosti s obzirom na ključnu ulogu koju ima kako bi se njegovali i produbljivali odnosi između Crne Gore i SAD-a”, rekao je Milatović.

On je kazao da podrška članova Predstavničkog doma crnogorskom kokusu nije važna samo za Crnu Goru, već ima potencijal da donese benefite koji prevazilaze bilateralne odnose sa SAD-om.

“Radeći zajedno na rješavanju zajedničkih izazova i promovisanju zajedničkih ciljeva, kao što su regionalna stabilnost, bezbjednost i prosperitet, možemo doprinijeti napretku čitavog regiona Zapadnog Balkana”, rekao je Milatović.

On je pozvao članove Predstavničkog doma da razmisle o pristupanju crnogorskom kokusu.

“Kako bismo zajednički izgradili još snažnije partnerstvo između Crne Gore i SAD“, navodi se u obraćanju Milatovića.

On je istakao da je tokom posjete SAD-u imao priliku da se uvjeri da članovi Kongresa sa obje strane političkog spektra pružaju nepokolebljivu podršku demokratskom razvoju Crne Gore i da ta dvostranačka podrška naglašava jaku i trajnu vezu između dvije zemlje.

Milatović je sadašnjim članovima crnogorskog kokusa zahvalio na, kako je rekao, nepokolebljivoj podršci ključnim spoljnopolitičkim ciljevima Crne Gore.

“Put koji je pred nama zahtijeva nepokolebljivu solidarnost i saradnju naših prijatelja i partnera, dok nastojimo da prevaziđemo prepreke i postignemo naše zajedničke ciljeve prosperiteta, stabilnosti i demokratske zrelosti”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je Crna Gora od obnove nezavisnosti 2006. godine ostvarila značajan napredak u demokratskom razvoju, ostajući čvrsto posvećena članstvu u Evropskoj uniji i pojačanoj bezbjednosti i stabilnosti kao članica NATO-a.

„Naše članstvo naglašava naš strateški značaj i spremnost da doprinesemo regionalnoj i globalnoj stabilnosti. Veoma cijenimo partnerstvo koje dijelimo sa SAD-om u okviru ove Alijanse i ostajemo nepokolebljivi u našoj posvećenosti njenim namjerama i ciljevima“, poručio je Milatović.

Kokus predstavlja grupu zakonodavaca unutar Predstavničkog doma SAD-a koji se organizuju kako bi pružili podršku određenoj državi, promovisali odnose s tom zemljom i radili na pitanjima od zajedničkog interesa.

