Milatović naredne sedmice u UK na poziv kralja Čarlsa

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće od utorka do četvrtka u posjeti Ujedinjenom Kraljevstvu, na poziv britanskog kralja Čarlsa Trećeg.

Kako je saopšteno iz Službe za informsanje predsjednika, Milatović je prvi predsjednik Crne Gore koga će britanski suveren u bilateralnoj posjeti primiti u Bakingemskoj palati.

U okviru posjete Londonu, Milatović će se sastati i sa ministrom vanjskih poslova, Komonvelta i razvoja Džejmsom Kleverlijem i specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan lordom Stjuartom Pičom.

„Takođe, srešće se i sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odil Reno-Baso i Bordom direktora te institucije“, kaže se u saopštenju.

Milatović će, kako je najavljeno, održati predavanje na London School of Economics (LSE) i zajedno sa Kleverlijem prisustvovati svečanoj ceremoniji povodom obilježavanja 40. godišnjice prestižne Chevening stipendije.

„On će gostovati i u jednoj od najpoznatijih svjetskih političkih talk-show emisija “Hardtalk” na BBC-u, na temu dešavanja u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS