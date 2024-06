Milatović na Mirovnom samitu za Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović učestvovaće na Mirovnom samitu za Ukrajinu koji se za vikend održava u Burgenštoku.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on će na samitu učestvovati na poziv švajcarske predsjednice Viole Amherd.

Navodi se da samit predstavlja ključnu platformu za dijalog i uspostavljanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini, zasnovanog na međunarodnom pravu i Povelji Ujedinjenih nacija (UN).

“Cilj samita je promovisanje zajedničkograzumijevanja mogućeg okvira za postizanje mira, kao i definisanje mape puta za budući mirovni proces”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, svjetski lideri će razgovarati o temama od šireg međunarodnog interesa, uključujući nuklearnu i prehrambenu sigurnost, slobodu plovidbe i humanitarna pitanja.

“Crna Gora, kao odgovorna članica međunarodne zajednice, visoko pridaje važnost mirovnim inicijativama i na taj način aktivno doprinosi uspostavljanju međunarodnog mira i bezbjednosti”, kaže se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su naveli da su učešće na samitu potvrdili brojni svjetski lideri, među kojima su ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, predsjednik Francuske Emanuel Makron i potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Haris.

