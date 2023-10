Milatović: Komentari stranih zvaničnika o formiranju vlade i popisu neprimjereni

Podgorica, (MINA) – Formiranje vlade i popis stanovništva unutrašnja su pitanja Crne Gore, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, navodeći da komentare inostranih zvaničnika tim povodom smatra neprimjerenim.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je ranije danas da u crnogorsku vladu mogu ući samo oni koji govore sve najgore o Srbiji i da će na predstojećem popisu u Crnoj Gori biti više Srba.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da su formiranje vlade i popis unutrašnja pitanja Crne Gore, njenih građana i institucija.

“Komentare inostranih zvaničnika tim povodom, bez obzira da li dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije ili Srbije, smatram neprimjerenim”, poručio je Milatović.

