Milatović: Institucija Predsjednika biće uvijek partner Javnom servisu

Podgorica, (MINA) – Institucija Predsjednika Crne Gore biće uvijek partner Javnom servisu u promociji slobode medija i izražavanja, poričio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, prisustvovao prezentaciji spotova himne Crne Gore i Evropske unije (EU), u produkciji Radio Televizije Crne Gore (RTCG) i otvorio galeriju javnog servisa.

On je kazao da je srećan da je himna Crne Gore dobila kvalitetan vizuelni iskaz uz magičan vokal Tamare Rađenović.

„Kao snažnom zagovorniku ulaska Crne Gore u EU, posebno me raduje da su, simbolično, ekranizovani i taktovi zajedničke, evropske Ode radosti, ukazujući jasno na pravac kojim želimo da idemo kao društvo“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, drago mu je da se kroz geslo “Umjetnost je na RTCG-u” i otvaranje galerije RTCG, vraća u fokus ono što je jako važno a što se često zaboravlja u vrtlogu političke svakodnevice, a to su kultura i svaralaštvo koji obogaćuju duh i vraćaju društvo na pravi put.

„Kao građaninu Crne Gore važno mi je da je javni servis i kroz ovakve projekte posvećen jačanju društvene kohezije i svakodnevnom obogaćivanju sadržaja na način kako to čine i mediji u razvijenim državama Evrope i svijeta, i upravo vam na tome najviše i čestitam“, kazao je Milatović.

On je istakao da je moć medija velika i važna za demokratsku transformaciju društva.

“U tom kontekstu RTCG ima posebnu obavezu i odgovornost da objektivnim izvještavanjem i kvalitetnim informativnim, obrazovnim i kulturnim programom doprinosi informisanju i edukaciji cjelokupnog crnogorskog društva“, rekao je Milatović.

On je dodao da vjeruje da će dugoročno i sistemsko planiranje prepoznato Strategijom razvoja RTCG-a, kao i izmjena seta medijskih akata, doprinijeti još kvalitetnijem radu te ustanove, koja je već prepoznata kroz rast povjerenja građana u istraživanjima javnog mnjenja.

„Na tom putu, institucija Predsjednika Crne Gore biće uvijek partner Javnom servisu u promociji slobode medija i izražavanja, ali i promociji umjetničkih vrijednosti koje nas, na kraju dana, sve spajaju“, poručio je Milatović.

