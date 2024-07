Milatović imenovao pet ambasadora

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je danas ukaze za postavljenje pet izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Dragan Tufegdžić imenovan je za ambasadora Crne Gore u Sloveniji, a Zoran Miljanić za ambasadora Crne Gore u Sjevernoj Makedoniji.

Navodi se da su Branko Bulatović i Čedomir Fuštić imenovani za ambasadore Crne Gore u Kini odnosno Mađarskoj.

Kako se dodaje, Đorđe Radulović imenovan je za ambasadora – stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i specijalizovanim organizacijama Ujedinjenih nacija.

U saopštenju se podsjeća da je skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike prethodno na sjednici održanoj u srijedu, dao pozitivno mišljenje na njihova postavljenja.

