Milatović: Država mora obezbijediti mir i sigurnost svojim građanima

Podgorica, (MINA) – Eksplozija na Cetinju signal je da se država mora još odlučnije suprotstaviti organizovanom kriminalu, poručio je predsjednik Jakov Milatović.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, kazao da je posebno zabrinjavajuća činjenica da se današnji tragičan događaj dogodio u blizini škole i drugih ustanova od javnog značaja.

“Eksplozija na Cetinju, u kojoj su stradale dvije osobe, a više njih povrijeđeno, signal je da se država mora još odlučnije suprotstaviti organizovanom kriminalu kako bi se naši građani u svakom trenutku osjećali bezbjedno”, poručio je Milatović.

On je kazao da očekuje brzu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija.

“Država mora obezbijediti mir i sigurnost svojim građanima”, naglasio je Milatović.

