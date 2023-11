Milatović: DPS radi sve da do bojkota popisa ne dođe

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) odgovorno i konstruktivno pristupa popisu stanovništva i čini sve da do bojkota tog procesa ne dođe, poručila je poslanica DPS-a Sonja Milatović.

Milatović je rekla da je reakcija DPS-a u potpunosti opravdana kada je u pitanju stav da nijesu ispunjeni svi uslovi.

Ona je podsjetila na uslov iz sporazuma o popisu koji se odnosi na specifikaciju softvera koji, kako je navela, kaže da je potrebno zakonski normirati formiranje komisije na čijem čelu bi se nalazio predstavnik opozicije.

“A čiji zadatak bi bio priprema specifikacije za raspisivanje javnog poziva za izradu softverskog rješenja za provjeru podataka i čiji bi zadatak bio praćenje implementacije samog softvera za provjeru podataka”, dodala je Milatović.

Prema njenim riječima, poenta izrade tehničke specifikcije je da u tom procesu učestvuju vlast i opozicija zajedno.

“Da bi se stvorilo potrebno povjerenje među vlasti i opozicije, da bismo stekli one uslove za proces da svi vjeruju u njega”, rekla je Milatović.

Ona je kazala da niko sa njihove strane nije tražio da specifikaciju izradi MONSTAT ili bilo ko drugi.

“Tražili smo da i opozicija i vlast budu uključeni u izradu specifikacije jer taj softver zaista predstavlja značajan kontrolni mehanizam i može obezbijediti povjerenje građana u sam popis”, kazala je Milatović.

Ona je rekla da su iz MONSTAT-a uoči 1. novembra, kada je prvo trebalo da počne popis, kazali da su ispunjeni svi uslovi a potom samo nekoliko dana kasnije saopštili da fali 1,7 hiljada popisivača.

“Na konferenciji za novinare MONSTAT-a u srijedu čuli smo da postoje kaznene odredbe za one koji odluče da ne učestvuju u popisu. U prilog tome jasno poručujem da ne postoji krivična odgovornost za ljude koji odbiju da učestvuju u popisu”, rekla je Milatović.

Ona je rekla da DPS ozbiljno, odgovorno, konstruktivno pristupa cjelokupnom procesu i obezbjeđivanja svih uslova koji bi doveli do valjanog popisa.

“Sporazum sa premijerom Milojkom Spajićem potpisan je u ponedjeljak, a rok za prijavu popisivača je bila srijeda. Za nepuna tri dana uspjeli smo da animiramo hiljadu popisivača i da u popisne komisije delegiramo svoje predstavnike”, navela je Milatović.

Ona je dodala da su u kratkom roku obezbijedili “toliki broj ljudi da se uključe u popis, a sve sa jednim jasnim ciljem – da svi vjeruju u sami proces sprovođenja popisa u Crnoj Gori”.

“Činimo sve sa naše pozicije da do bojkota popisa ne dođe, upravo zato da bismo imali relevantne podatke koji će služiti svojoj svrsi”, rekla je Milatović.

Ona je poručila da će DPS dati sve od sebe da bude ispunjen i uslov iz sporazuma koji se tiče specifikacije.

“I da ćemo svojim znanjima i vještinama pokušati da doprinesemo izradi jednog valjanog rješenja kako bismo obezbijedili sveobuhvatan, transparentan proces”, kazala je Milatović.

Ona je rekla da je uvjerena da ukoliko popis bude sproveden uz ispunjene sve uslove, da će Crna Gora u novu godinu ući u drugačijoj atmosferi i odnosima u društvu nego što je to bio slučaj do sada.

“I posvetiti nekim drugim temama koje su od velikog značaja i interesa za građanke i građane države”, kazala je Milatović.

