Milatović dobitnik Čivning nagrade

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović dobitnik je ovogodišnje britanske Čivning /Chevening/ nagrade za dostignuće u oblasti politike.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika, Milatović je nagradu dobio za dostignuće u politici jer je samo deset godina od sticanja diplome na Univerzitetu Oksford postao predsjednik Crne Gore.

“Nagrada se dodjeljuje kako bi se proslavila najistaknutija dostignuća britanskih stipendista”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Čivning renomirani program stipendiranja britanske Vlade koji od 1983. godine, stipendijom za postdiplomske studije u Ujedinjenom Kraljevstvu osnažuje buduće lidere širom svijeta.

