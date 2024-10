Milatović danas u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović posjetiće danas Šavnik i selo Komarnica koje je pretrpjelo najveću štetu u nedavnim poplavama.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on će u Šavniku razgovatati sa predsjednikom te opštine, Jugoslavom Jakićem.

Dodaje se da će Milatović u selu Komarnica obići domaćinstva koja su pogođena nedavnim elementarnim nepogodama.

