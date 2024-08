Milatović: Crna Gora slobodnija i bezbjednija nego prije četiri godine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, četiri godine nakon 30. avgusta 2020. godine, slobodnija i bezbjednija država, ocijenio je predsjednik države Jakov Milatović, navodeći da je taj datum suštinski važan jer je napravljen prvi korak ka demokratskoj tranziciji vlasti.

Milatović je, na panel diskusiji „30. avgust – četiri godine kasnije“, koji je organizovalo Društvo za istraživanje politike i političke teorije, rekao da je Crna Gora od 1878. do 2020. godine imala suštinski četiri režima, za koje je zajednički kvazi-autoritarni način vladanja.

“U tom smislu 30. avgust je suštinski važan, jer je to bio prvi korak ka jednoj demokratskoj tranziciji vlasti, koja je bila nasušno potrebna Crnoj Gori“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, tranzicija vlasti počela je 30. avgusta pobjedom na parlamentarnim ibzorima, nastavljena je kroz podgoričke izbore u oktorbu 2022. godine, a okončana predsjedničkim izborima prošle godine.

Milatović je naveo da je to kakva je Crna Gora danas nakon te tranzicije, pitanje za ljude koji su sada na vlasti.

„Crna Gora je danas definitivno slobodnija i bezbjednija“, rekao je Milatović.

On je kazao da je Crna Gora 30. avgusta u demokratskom smislu počela da uči da hoda

“Mislim da smo bili previše optimistični da ćemo preo noći prohodati, ovi izazovi sa kojima se danas suočavamo mislim da su upravo učenje hodanja. U demokratskom smislu još nijesmo prohodali“, istakao je Milatović.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović ocijenio je da je 30. avgust najvažniji datum u politici Crne Gore.

„Zato što je tada došlo do prve demokratske, mirne smjene vlasti. Parlament postoji od 1905. godine i nikada se nije izabrao na demokratskim izborima i nikad se vlast do 2020. godine nije mijenjala na izborima“, kazao je Abazović.

Kako je ocijenio, najveća tekovima 30. avgusta je to što su građani shvatili da imaju suverenitet i da je prava moć njihova.

Abazović je naveo da je 30. avgust razbio političke monopole u Crnoj Gori.

„Mislim da sada mi učimo demokratske korake, imamo mnogo izazova. Današnja Crna Gora je bolja nego prije 30. avgusta i gora je nego što će biti u narednom periodu“, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, do 30. avgusta u Crnoj Gori praktično nije postojao normalan politički život.

Abazović je rekao da Crna Gora nema dugu demokratsku tradiciju i da je bilo logično da se ne može odmah uspostaviti sistem koji će biti održiv i funkcionalan.

„Najvažnije je da, kada se dešavaju promjene nakon dugo godina, promjene ne izazivaju sukobe i da se tranzicija izvede na imanentan način, što se desilo u Crnoj Gori. Kroz sve tri Vlade od 30. avgusta 2020. godine“, naveo je Abazović.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je da je tridesetoavgustovska vlast formirana u manastirima, a da je nakon toga dobijena Vlada koja je naduže trajala u ostavci.

“Ono što je dobro jeste da poslije 30. avgusta imamo smjenjivost vlasti kao jedan ljekoviti proces, koji bi trebalo da Crnu Goru uvede kao prvu državu u Evropsku uniju (EU)“, kazao je Knežević.

On je kazao da je Italija jedna od najozbiljnijih i najrazvijenijih evropskih država, iako je imala mnogo izbora i smjena vlasti.

„Zato ne bih imao ništa protiv da budemo kao Italija, imamo mafiju, političare mafijaše i sada treba da radimo na standardu“, rekao je Knežević.

On je kazao da je zajedno sa Abazovićem najzaslužniji zato što je dobijeno novo tužilaštvo.

„Uspjeli smo da stvorimo tužilaštvo koje je najzad počelo da radi“, rekao je Knežević.

On je poručio da se nada da će osam godina 30. avgusta Crna Gora obilježiti kao članica EU.

