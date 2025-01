Milatović: Crna Gora će biti 28. članica EU

Varšava, (MINA) – Strateško partnerstvo između Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana danas je važnije nego ikad, a Crna Gora mora iskoristiti šansu da postane 28. članica Unije do 2028. godine, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je to kazao tokom predavanja studentima na Koledžu Evrope u Natolinu, koje je održao tokom radne posjete Poljskoj. Milatović je rekao da je Crna Gora percipirana kao najnaprednija od deset država kandidata za članstvo i da mora iskoristiti šansu da postane 28. članica EU do 2028. godine. “Naš strateški cilj da završimo pregovore do kraja 2026. godine i postanemo članica Unije do 2028. godine jeste ambiciozan, ali dostižan – uz našu dodatnu posvećenost i podršku EU”, naveo je Milatović. On je ukazao na pet osnovnih razloga zašto je Crna Gora predvodnica među zemljama kandidatima. “Institucionalno smo najviše napredovali. Otvorili smo 33 poglavlja u pregovorima sa EU i zatvorili šest”, kazao je Milatović. Kako je dodao, od ukupno osam poglavlja koje su zatvorile sve zemlje kandidati, šest je zatvorila Crna Gora. “Drugi razlog je potpuna usklađenost naše spoljne i bezbjednosne politike sa evropskom”, rekao je Milatović, dodajući da je Crna Gora posvećena toj politici jer dijeli isti vrijednosni sistem. Prema njegovim riječima, treći argument je ekonomski. “Od svih zemalja kandidata Crna Gora je ekonomski najnaprednija i već koristi euro”, rekao je Milatović. On je naglasio da je još jedan od razloga to što Crna Gora nema značajnih otvorenih pitanja sa susjedima. “Iako postoje izazovi sa Hrvatskom, dobrosusjedska politika je ključna za uspjeh našeg EU puta”, rekao je Milatović. Kao peti razlog, Milatović je naveo da je Crna Gora članica NATO saveza od 2017. godine, ističući da vjeruje da je time ojačana stabilnost Zapadnog Balkana. “Budućnost Zapadnog Balkana je u integrisanoj Evropi, zasnovanoj na zajedničkim vrijednostima i interesima”, kazao je Milatović. Kako je naglasio, strateško partnerstvo između EU i Zapadnog Balkana danas je važnije nego ikada. “Rat u Ukrajini je brojne evropske zemlje uvjerio da je pitanje proširenja EU ujedno i pitanje bezbjednosti”, kazao je Milatović, dodajući da je to otvorilo dodatni prostor i šansu za Crnu Goru da ispuni svoj glavni vanjskopolitički cilj. “Vjerujem da je pristupanje naše zemlje EU “svjetlo na kraju tunela” i pozitivan signal za druge zemlje kandidate da se reforme isplate”, naveo je Milatović. Koledž Evrope u Natolinu prestižna je obrazovna institucija posvećena izučavanju evropskih integracija, gdje studenti iz cijelog svijeta stiču znanja o politikama, zakonodavstvu i vrijednostima EU. Milatović je u okviru radne posjete Poljskoj, u vrijeme dok ta zemlja predsjedava Savjetom EU, imao važne sastanke sa predsjednicima države i Vlade, Andžejem Dudom i Donaldom Tuskom, a prisustvovao je i komemoraciji povodom 80 godina od oslobođenja nacističkog logora Aušvic.

