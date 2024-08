Milatović: Članstvo u EU do 2028. godine realan cilj

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da iskoristi geopolitički momenat i otvorena vrata u Briselu i postane članica Evropske unije (EU) do 2028. godine, kazao je predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Kancelarije predsjednika za odnose sa javnošću, Milatović je danas učestvovao na panelu “Uspon Zapadnog Balkana u EU”, u okviru bezbjednosnog foruma GLOBSEC 2024, koji se održava u Pragu.

Milatović je poručio da Crna Gora želi da postane članica EU do 2028. godine, dodajući da je to ambiciozan, ali realan cilj.

On je kazao da bi pristupanje Crne Gore EU bilo priča veća od nje same i signal da je proces proširenja i dalje živ.

Kako je istakao, Crna Gora treba da iskoristi geopolitički momenat i otvorena vrata u Briselu.

“Crna Gora je 2012. godine otvorila pregovarački proces i zemlja smo predvodnica, ali umorni smo od trčanja, ušli smo u finalnu fazu i hoćemo da postanemo 28. država članica do 2028. godine. To možda jeste ambiciozan cilj, ali i realan”, poručio je Milatović.

On je naveo da je u aktuelnom trenutku proces proširenja veoma važan i da je Crna Gora mala zemlja koja veoma lako može da postane dio EU.

“Koristimo EUR već dvije decenije, članica smo NATO-a od 2017. godine, dakle sa aspekta geopolitike i savezništva, mi smo već tamo”, rekao je Milatović.

On je dodao da Crna Gora usklađuje svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku sa EU, kao i da je jedina otvorila sva poglavlja.

“Zatvorili smo tri i nadamo se da ćemo do kraja godine zatvoriti još nekoliko”, rekao je Milatović.

Kako je istakao, u nacionalnom interesu Crne Gore je da cijeli region Zapadnog Balkana postane dio EU.

“Svaki uspjeh susjeda je i uspjeh naše države”,rekao je Milatović, dodajući da je regionalna i ekonomska saradnja bila važan preduslov i kada se formirala EU.

Milatović je kasao da radi svoj posao kako bi uveo Crnu Goru u EU.

“Možda sam preoptimističan, ali Crna Gora ima jasan put gdje želi da ide”, poručio je Milatović.

Kako se navodi u saopštenju, učesnici panela bili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Centra za liberalne strategije Ivan Krastev.

