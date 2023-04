Milatović: Cilj je stabilna politička vlada

Podgorica, (MINA) – Za ubrzanje reformi u Crnoj Gori potrebna je politički stabilna Vlada, sa što većom podrškom u parlamentu i voljom da iznese put ka Evropskoj uniji (EU), kazao je novoizabrani predsjednik države i jedan od lidera Pokreta Evropa sad (PES), Jakov Milatović.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da će način na koji će PES nastupiti na parlamentarnim izborima zavisiti od razgovora koji treba da uslijede.

Na pitanje da li će podržati lidera PES-a Milojka Spajića za nosioca liste na predstojećim parlamentarnim izborima, Milatović je odgovorio da su nesporne Spajićeve sposobnosti, posebno u oblasti ekonomske politike.

“Spajić je uvijek imao moju podršku i to će tako uvijek da bude”, istakao je Milatović, prenosi Portal Vijesti.

On je dodao da je manje važno ko će biti nosilac liste i da li će nastupiti samostalno ili u koaliciji jer je, kako je naveo, zajednički cilj ubrzanje reformi nakon odlaska Mila Đukanovića.

“Za to je potrebna politički stabilna vlada, sa kapacitetom u parlamentu i voljom da iznese reforme i put ka EU. To je cilj”, kazao je Milatović.

On je rekao da PES treba da prvo razgovara sa programski bliskim partijama.

Milatović je naveo da je potrebno da naredna vlada ima što veću podršku u parlamentu.

Milatović je ocijenio da se otvara novi list demokratskog i ekonomskog razvoja Crne Gore.

On je kazao da je pobjeda na predsjedničkim izborima došla kao rezultat okretanja javnom interesu i da je jedna od posljedica i odlazak Đukanovića sa mjesta lidera Demokratske partije socijalista (DPS).

Premijer i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović naveo je da su izborni ciklusi prošli mirno, iako je “DPS u drugom krugu probao nešto malo da uradi”.

On je kazao da za Đukanovićem “žale” oni koji žale za politikom devedesetih i politikom podjela.

Abazović je ocijenio da će se sada politički akteri takmičiti ko će biti bolji i da će fokus biti na pridruživanju EU.

On je podsjetio da je optuživan da je pomogao DPS-u da se vrati na vlast.

“Evo kako se DPS vratio”, naveo je Abazović.

On je, govoreći o rješenju za rušenje objekata u vlasništu Đukanovića, kazao da je to tipična crnogorska priča.

“Umjesto da pričamo o tome što je Đukanović gradio na divlje, mi pričamo je li državni organ došao dva dana poslije, ili pet dana prije izbora. Nije Đukanović jedini gradio na divlje”, naveo je Abazović.

On je rekao da je Marko Carević pokrenuo spor protiv države, isto kao i Đukanović.

“Đukanoviću je upućeno pismo još 30. septembra, ali se nije izjasnio”, dodao je Abazović.

On je kazao da je tačno da ima veliki broj sličnih slučajeva, ali da se ne može sve stići.

Abazović je ponovio da je potrebno usvojiti “anti-mafija” zakon da bi oduzeta imovina bila “stavljena u funkciju”.

On je rekao da u Crnoj Gori više nema tabu tema, kao i da nema govora o revanšizmu prema Đukanoviću.

Abazović je istakao da je potrebna sudska reforma i da ne očekuje da se osudi bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica jer “sude sudije DPS-a”.

On je kazao da je Vlada koju vodi inkluzivna i da vlast ne čine samo ministri, već i čelnici javnih preduzeća, gdje ima i ljudi iz Demokratskog fronta (DF).

Abazović je naveo da je za URA-u bitna magistralna politika i da neće praviti kompromise sa nacionalnim interesima, a da su spremni da idu u opoziciju.

“Dok smo mi dio državne vlasti, Crna Gora je potpuno sigurna i građani mogu da budu spokojni. Magistralna državna politika je ono što smo potpisali nakon 30. avgusta i ja poštujem drugačije stavove”, kazao je Abazović.

Kako je rekao, za put ka EU jako su bitne međunarodne obaveze.

Abazović smatra da je DF dao nemjerljiv doprinos na predsjedničkim izborima jer je, kako je kazao, jedan od lidera tog političkog saveza Andrija Mandić pomirljivim porukama dezavuisao politiku DPS-a, i nije bilo dva radikalna pola i tenzija.

On je kazao da je normalno da političke partije imaju različite poglede na neke stvari, ali da “zlatni cilj” mora da bude ulazak u EU.

Oko toga, kako je istakao, treba da bude postignut široki konsenzus.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević kazao je da žele da budu partneri sa onima koji žele da se bore protiv nasljeđa DPS-a.

“Bitno je da oni koji su proslavljali pobjedu Milatovića sa trobojkama, pjesmama o Kosovu i jedinstvu sa Srbijom, čuju da li postoji okvir za saradnju sa DF-om, kao što postoji na lokalnom nivou”, naveo je Knežević.

On ne smatra da će Srbija priznati nezavisnost Kosova.

Knežević je rekao da Milatović, kao predsjednik svih građana, mora da uvaži i one koji smatraju “da je Kosovo dio Srbije”.

Knežević je pitao mogu li se obavezati da će svi nakon 11. juna napraviti parlamentarnu većinu, bez obzira na to koliko je ko osvojio.

On je kao primjer takve prakse naveo Podgoricu, gdje se vlast može formirati i bez URA-e, ali je, ipak, ta partija pozvana.

Knežević je naveo da se o partnerstvu sa DPS-om može razgovarati nakon što prođe “političku i pravosudnu katarzu”.

On je ocijenio da je Mandić jedan od najzaslužnijih za izborni rezultat 30. avgusta 2020. godine i da je njegov doprinos možda i presudan za pobjedu Milatovića.

“Ne bih ekstremizovao na način da se stvori ambijent totalne neprihvaljivosti oko određenih zakonskih projekata i onoga što bi trebalo da bude konsenzus na putu ka EU”, rekao je Knežević.

Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić Bečić kazao je da će političari poštovati odluku Ustavnog suda i izaći na izbore 11. juna.

“I ako Ustavni sud kaže da je ukaz neustavan, mi smo se dogovorili da ćemo skratiti mandat Skupštini i onda će novi predsjednik zakazati izbore”, rekao je Bečić.

On je naveo da ne vidi problem da se formira vlast sa DF-om, ako važe principi koji su dogovoreni i podrazumijevaju poštovanje međunarodnih obaveza, jačanje evropskih integracija i građanske Crne Gore.

Bečić je istakao je da nema velika očekivanja u kontekstu reforme DPS-a.

On je naveo da je većina od 30. avgusta, i pored brojnih trzavica, na kraju zajednički ispisala istoriju.

Bečić smatra da je Đukanović zakasnio barem dvije i po godine sa povlačenjem sa mjesta lidera stranke, a da je njegova odluka sada očekivana.

On je, govoreći o formiranju vlasti u Podgorici, poručio da će biti ispoštovana volja građana.

“Biće ispoštovana volja građana i formirana vlast u Podgorici”, istakao je Bečić i dodao da oni nikad ne govore jezikom ucjena.

On je, govoreći o ranijoj izjavi da je logično da neko od nosilaca izbornih lista bude kandidat za gradonačelnika Podgorice, kazao da su samo podsjetili da u praksi do sada nijesu imali situaciju da neko ko nije bio nosilac liste bude na čelu opštine.

Bečić je rekao da je, međutim, u pitanju specifična situacija i da očekuje da će pregovarački timovi postići džentlmenski odgovor.

