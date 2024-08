Milatović čestitao Dan opštine Kolašin

Podgorica, (MINA) – Unaprjeđenje infrastrukture, odgovorno i pažljivo planiranje prostora uz očuvanje životne sredine moraju biti prioritet Kolašina, poručio je predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je čestitao 28. avgust Dana opštine Kolašin, predsjedniku opštine Petku Bakiću, predsjedniku SkupštineVasiliju Bulatoviću, odbornicama i odbornicima i stanovnicima tog grada.

Milatović je rekao da slavna slobodarska prošlost Kolašina i jedna od prvih iskri narodnooslobodilačke borbe koju su pronijeli heroji baš iz tog grada, predstavljaju jedan od najsvjetlijih simbola antifašističke Crne Gore.

“Upravo na tim temeljima, u decenijama koje će uslijediti, građeno je naše društvo sa ciljem da postane istinski demokratsko i prosperitetno”, rekao je Milatović.

On smatra da Kolašin, smješten na desnoj obali Tare, okružen prirodnim ljepotama Nacionalnog parka Biogradska gora, vrhovima Bjelasice, Sinjajevine, Moračkih planina i Maganika, ima ogroman potencijal za dalji razvoj ruralnog, sportskog i avanturističkog turizma.

Milatović je ocijenio da je izuzetno važno da se uz podršku lokalne, ali i državnih vlasti Kolašin razvija na održiv i odgovoran način, kako bi postao pokretač sveukupnog prosperiteta crnogorskog sjevera.

“Unaprjeđenje infrastrukture, odgovorno i pažljivo planiranje prostora uz očuvanje životne sredine moraju biti prioritet. Samo takvim gazdovanjem prirodnim i svim drugim resursima se gradu može podariti nova vrijednost, koja će značajno podići kvalitet života svih građanki i građana Kolašina”, kazao je Milatović.

