Milatović: Biću uključen u izborni proces u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rezultati predstojećih izbora u Glavnom gradu biće jasan signal da država treba da krene drugim putem, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović navodeći da ima odgovornost da bude uključen u izborni proces u Podgorici.

Milatović je za Dan rekao da su vanredni izbori u Podgorici bili neminovnost nakon svega što se dešavalo na lokalnom nivou.

Prema njegovim riječima, to je najpoštenije rješenje u datom trenutku.

“Kada dogovora nema, a građani trpe, rješenje je jednostavno: vratiti građanima mandat”, naveo je Milatović.

On je kazao da kao odgovoran političar, kao rođeni Podgoričanin, koji je životno vezan za grad, ne može da sa strane posmatra razbijanje nade u promjene.

“Zato imam odgovornost da budem uključen u izborni proces u Podgorici. Uskoro ću obavijestiti javnost na koji način. To je moj grad. Tu sam rođen. Tu sam odrastao. Tu su mi rođena djeca. Tu želim da nastavim da živim”, rekao je Milatović.

On je kazao da izbora očekuje da Podgorica dobije vlast koja će se na mnogo bolji i efikasniji način nositi sa svakodnevnim problemima građana.

“Jer Podgorica zaslužuje bolje”, ocijenio je Milatović.

Govoreći o Vladi, Milatović je rekao da njegovo ranije zalaganje za inkluzivan pristup prilikom formiranja 44. Vlade bilo motivisano potrebom da se novoformirana većina efikasno odnese prema ključnim izazovima pred Crnom Gorom u tom trenutku, a to su bila imenovanja u pravosuđu.

“Ispravnost te odluke pokazala je uspješna institucionalna konsolidacija kojom je naš put ka Evropskoj uniji otključan”, rekao je Milatović.

On je kazao da kao suštu suprotnost tome “mi danas imamo najbrojniju vladu u Evropi”.

“Sa preko 30 članova i sedam potpredsjednika, koliko čujem kandidovanu za Ginisovu knjigu rekorda, i sa raspodjelom resora mimo svakog racionalnog principa, a na štetu građana Crne Gore”, dodao je Milatović.

On je rekao da ne vidi kako nove, nelogične podjele postojećih ministarstava, praćene osnivanjem novih kabineta, mogu doprinijeti efikasnosti i održivosti.

“To naprosto isključuje jedno drugo. Žao mi je što se nova većina, umjesto da ispravlja stare boljke sistema, kakve su politička trgovina, borba za fotelje i podjelu “plijena”, odlučila da ga još više destabilizuje”, kazao je Milatović.

On je kazao da je parlament sveden na, kako je rekao, običan protočni bojler Vlade.

“Bojim se da smo daleko od onoga što čini institucionalnu demokratiju. Odnos premijera prema institucijama je poražavajući. Građani, nažalost, tome svakodnevno svjedoče”, naveo je Milatović.

On je dodao da zato smatra da je i uloga predsjednika, kao direktno biranog od građana, u ovim trenucima demokratskog sazrijevanja ključna.

“Isključivo me interesuje interes Crne Gore i naših građana, kojima služim. Vjerujem da će u tom kontekstu i rezultati predstojećih izbora u Glavnom gradu biti jasan signal da ova država treba da krene drugim putem ukoliko zaista želi napredak ka boljoj budućnosti za sve nas”, poručio je Milatović.

