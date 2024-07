Milatović: 13. jul jedan od najznačajnijih dana u istorijskom trajanju Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da 13. jul, kao simbol slobodarskih težnji crnogorskog naroda, predstavlja jedan od najznačajnijih dana u istorijskom trajanju Crne Gore.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, uoči 13. jula – Dana državnosti, primio delegaciju Saveza organizacije boraca Narodnooslobodilačkog rata (SOBNOR).

On je, navodi se, iskazao poštovanje prema djelovanju SOBNOR-a, koje doprinosi promovisanju vrijednosti antifašizma i ostalih tekovina narodnooslobodilačkog rata.

“Predsjednik SOBNOR-a Radojica Radojević je čestitao Milatoviću predstojeće julske praznike – Dan ustanka naroda Crne Gore – 13. jul i Dan državnosti i poželio mu uspješan rad u obavljanju najodgovornije dužnosti u državi”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Radojević prisutnim predstavnicima SOBNOR-a informisao Milatovića o izazovima sa kojima se susrijeću u radu, kao i o budućim aktivnostima ove organizacije.

„Na sastanku je konstatovano da je uz afirmisanje principa NOR-a, moguće raditi u najboljem interesu Crne Gore i njenih građana“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS