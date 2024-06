Milanović: Rezolucija o Jasenovcu štetan dnevnopolitički akt

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o Jasenovcu je štetan dnevnopolitički akt, koji nepotrebno opterećuje odnose Crne Gore i Hrvatske, ocijenio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u razgovoru sa crnogorskim kolegom Jakovom Milatovićem.

Milanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao danas telefonski sa Milatovićem, a povodom donošenja Rezolucije o Jasenovcu koju je u petak usvojila Skupština Crne Gore.

„Milanović je prenio Milatoviću svoj stav kako je spomenuta rezolucija štetan dnevnopolitički akt, koji nepotrebno opterećuje odnose dvije države“, navodi se u saopštenju.

On je poručio da je potrebno nastaviti graditi dobrosusjedske odnose dvije države, kako bi se izbjegle neželjene posljedice donošenja rezolucije.

„Hrvatska je do sada podržavala Crnu Goru u pristupnim pregovorima uvjerena kako ta država istinski želi osigurati svoje mjesto u Evropskoj uniji (EU)“, kaže se u saopštenju.

Milanović je rekao da smatra da evropska Crna Gora mora pronaći snage da vodi državnu politiku u svom interesu.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da je Hrvatska prvi EU susjed Crne Gore i da se zato posebna pažnja mora posvetiti očuvanju dobrih međusobnih odnosa.

„Složili smo se da je naša obostrana dužnost da se sa pijetetom sjećamo svih žrtava genocida u Jasenovcu, a ne da politički trgujemo i žrtvama i zločinom, koji niko ne poriče i čije se godišnjice već decenijama zvanično obilježavaju“, kazao je Milatović.

On je rekao da su, na vanjskopolitičkom planu, prioritet Crne Gore dobrosusjedski odnosi i EU integracije.

