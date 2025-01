Mihailo: Okrenimo se jedni drugima sa milošću i dobrotom

Podgorica, (MINA) – Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihailo čestitao je vjernicima Božić i pozvao ih da se u prazničnom trenutku okrenu jedni drugima sa milošću i dobrotom.

“Božić nas podsjeća da je svaki čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj i da je naš poziv da budemo graditelji zajednice u kojoj vladaju ljubav, istina i praštanje”, naveo je Mihailo.

On je, kako je saopšteno iz CPC, kazao da “kao narod koji je kroz vjekove bio čuvar slobode, vjere i tradicije, pozvani smo da i u ovom vremenu svjedočimo snagu Jevanđeljske istine”.

“Uspravimo se pred izazovima savremenog doba sa vjerom da je novorođeni Bog sa nama – Emanuil, i da u njemu možemo pronaći snagu za prevazilaženje svake slabosti”, dodao je Mihailo.

On je kazao da ih Božić okuplja oko toplog ognjišta, “ali i oko zajedničke svijesti da smo jedna velika porodica”.

“Upućujem poseban blagoslov i molitve za sve one koji ovaj Božić dočekuju u teškim okolnostima i nesreći koja nas je snašla, ne po prvi put, i bolesnima, bez krova nad glavom, kao i onima, koji su daleko od voljene Crne Gore. Neka ih obasja svjetlost zvijezde koja je pastirima i mudracima pokazala put do Spasitelja”, kazao je Mihailo.

On je poručio vjernicima da ne idu za onima koji rade na uništenju crnogorskog naroda, države i CPC.

“Za onima koji, radi svojih sitnih, služe tuđim interesima. Znajte, to je Judina plata. Naša sreća je u složnoj državi Crnoj Gori i u svakom crnogorskom domu u kojem se proslavlja rođenje Hristovo”, dodao je Mihailo.

Prema njegovim riječima, CPC je na golgoti, u sopstvenoj državi.

“Naše crkve i manastiri su okupirani i neko drugi ubira naše plodove, pred očima naše djece. Zemni ostaci obnovitelja CPC, mitropolita crnogorskog Antonija oskrnavljeni su pod okriljem noći, a mnoga usta su nijema i mnoge oči to ne žele vidjeti. Je li to Crna Gora o kojoj smo čitali u istorijskim knjigama?”, upitao je Mihailo.

On je kazao da je malo onih koji im pružaju ruku pomoći.

“I ovom prilikom im se zahvaljujem i šaljem im svoj arhipastirski blagoslov. Neka im Gospod vrati desetostruko”, rekao je Mihailo.

On je pozvao sve da u ovom trenutku učine korak ka pomirenju i slozi.

“Uvijek se podsjećajmo riječi Gospodnjih: „Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam“. Neka ova poruka bude naše životno načelo u porodici, zajednici i našoj jedinoj domovini Crnoj Gori. Moramo biti spremni za oprost, pa i ja prvi molim da mi se oproste greške i propusti”, naveo je Mihailo.

On je vjernicima čestitao Božić.

“Sa molitvom za vas i vaše familije, sa vjerom u vaskrsenje i život vječni i sa nadom da će se Crnogorci okrenuti svome ognjištu i svojoj Crkvi i da će njegovati vrijednosti svojih predaka, čestitam vam Božić”, naveo je Mihailo.

