Mihailo: CPC za sedam mjeseci ove godine nije uplaćeno ni centa

Podgorica, (MINA) – Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi (CPC) je iz Državnog trezora za osam mjeseci ove godine stigla samo jedna uplata, saopštili su iz CPC, navodeći da okolnosti u kojima djeluje i skromna finansijska sredstva ugrožavaju dalji rad i opstanak te vjerske zajednice.

Mitropolit CPC Mihailo kazao je da su od formiranja Vlade Zdravka Krivokapića i Skupštine redovno svakog mjeseca Ministarstvu pravde slali zahtjev da im isplate novac, u skladu sa odredbama Kriterijuma za dodjelu sredstava vjerskim zajednicama u Crnoj Gori.

“Od njegovog dolaska na vlast do 28. oktobra prošle godine CPC nije primala nikakva sredstva, punu godinu, iz državnog budžeta, iako smo redovno slali zahtjeve za period od novembra 2020. do i za decembar prošle godine”, naveo je Mihailo.

Za to vrijeme, kako je rekao, ostali su uskraćeni za bilo kakav odgovor, ili objašnjenje zašto im ne uplaćuju traženi novac.

Mihailo je kazao da su 28. oktobra prošle godine primili dva iznosa – 4.494 EUR i 4.477 EUR, opet bez ikakvog objašnjenja ili odluke, odnosno rješenja.

Kako je naveo, sljedeće uplate uslijedile su 7. decembra prošle godine u iznosima – pet hiljada EUR, 4.537 EUR i 4.536 EUR, takođe bez objašnjenja.

Mihailo je kazao da je šesta uplata stigla 28. decembra prošle godine u iznosu od pet hiljada EUR, isto tako bez ikakvog objašnjenja.

“Posljednja uplata došla je na naš račun u iznosu od 30 hiljada EUR, po zaključku Vlade”, navodi se u saopštenju.

Mihailo je kazao da su iz medija informisani da su to sredstva koja su dodijeljena CPC u vidu jednokratnog davanja, kao i drugim vjerskim zajednicama.

“Prema tome, za dva mjeseca iz 2020. i šest mjeseci iz prošle godine nijesmo primili nikakvu nadoknadu od Vlade premijera Krivokapića”, navodi se u saopštenju.

Mihailo je rekao da je ove godine nastavljeno sa prošlogodišnjom praksom.

CPC, kako je kazao, redovno svakog mjeseca šalje zahtjev Ministarsrvu pravde – Direktoratu za odnose sa vjerskim zajednicama, a oni njima ništa ne odgovaraju i ne uplaćuju traženi novac, u skladu sa Kriterijumima za dodjelu sredstava vjerskim zajednicama.

“Iz Državnog trezora za osam mjeseci u ovoj godini stigla nam je samo jedna uplata, 14. juna, u iznosu od 5.389 EUR, bez ikakvog objašnjenja. Dakle, za sedam mjeseci nije uplaćeno ni centa”, navodi se u saopštenju.

Mihailo je kazao da dalji rad i opstanak CPC ugrožavaju okolnosti u kojima djeluje, pritisci koje trpi od protivnika nezavisne Crne Gore, skromna finansijska sredstva koja dobijaju od donacija, negiranje prava postojanja te vjerske zajednice.

Kako je dodao, CPC, kao subjekt lišen imovine, nema drugih prihoda osim opredijeljenih budžetskih sredstava, koja su uz donacije jedini izvor njenog finansiranja.

“S obzirom na to da su prošle godine minimalna i nedovoljna sredstva za redovno i normalno odvijanje njene vjerske misije i crkvenog života doznačena iz Glavnog državnog trezora za šest mjeseci, bez ikakvog objašnjenja, tražili smo od Ministarstva pravde da nam hitno uplati ostala sredstva za osmomjesečni period, koja ni do danas nijesu uplaćena”, kaže se u saopštenju.

Iz CPC zamolili su da ih nadležni Direktorat pismeno obavijesti kad namjerava da uplati zaostali novac, uzimajući u obzir činjenicu da je prošla godina završena, i da ih obavijeste za koje mjesece prošle godine će im uplatiti novac.

“Pošto je CPC regularno registrovana i uvedena u centralni registar kao vjerska zajednica, očekujemo da se obezbijedi CPC što je moguće prije uplata sredstava koja bi nam pomogla da riješimo bar neke urgentne probleme”, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Mihaila, postoji i druga varijanta.

“Sadašnja tehnička Vlada i premijer Dritan Abazović treba da se pošteno izjasne da li priznaju Crnu Goru kao nezavisnu državu ili je tretiraju kao srpsku teritoriju, a CPC kao nepostojeću vjersku zajednicu, pa je premijer tehničke Vlade naredio da joj se ne uplaćuju sredstva kako bi je finansijski do kraja upropastio”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će “o njegovom arogantnom odnosu i nebrizi prema Crnoj Gori i CPC” biti obaviještena javnost, kako u Crnoj Gori, tako i inostranstvu.

