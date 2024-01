Memorandumom o saradnji ka unapređenju socijalne inkluzije Roma i Egipćana

Podgorica, (MINA) – Predstavnici ministarstava ljudskih i manjinskih prava, rada i socijalnog staranja, zdravlja i Zavoda za zapošljavanje potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori u cilju lakšeg pristupa zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti te populacije.

Na konferenciji je poručeno da se potpisivanjem memoranduma nastavlja angažovanje saradnika/ca u sistemu socijalne inkluzije.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka je podsjetio da je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava prije nekolikodana potpisalo ugovore sa saradnicima/cama u socijalnoj inkluziji za oblast socijalne, zdravstvene zaštite i zapošljavanja za narednih 12 mjeseci.

„Korak dalje je potpisivanje današnjeg Memoranduma u cilju poboljšanja socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma, Romkinja, Egipćana i Egipćanki u Crnoj Gori kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva“, naveo je Đeka.

Prema njegovim riječima, saradnici/ce u socijalnoj inkluziji romske i egipćanske populacije doprinose u komunkaciji njihovih potreba i spona su između sistema i zajednice.

„Nadam se da će sve veći broj aktivista i aktivistkinja prepoznati značaj svog doprinosa u punoj inkuziji svoje zajednice u crnogorskom društvu“, rekao je Đeka, prenosi PR Centar.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić istakla je važnost saradnje i predanog rada saradnika i saradnica u ostvarivanju socijalne inkluzije.

Ona je ukazala na izvanrednu ulogu saradnika u centrima za socijalni rad, naglašavajući da su upravo oni oslonac sistema inkluzije.

“Naš cilj nije samo inkluzija kao poseban pojam, već stvaranje društva u kojem su svi građani Crne Gore ravnopravni“, rekla je Nišić.

Potpisivanjem memoranduma, kako je rekla, otvaraju vrata institucija za zapošljavanje saradnika i saradnica.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun rekao je da memorandum o saradnji podrazumijeva obavezu uvođenja saradnika u zdravstvenim ustanovama, a samim tim i stvaranje preduslova za veću inkluziju i podizanje nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite pripadnicima romske i egipćanske populacije.

„Saradnici će biti spona između pacijenata i zdravstvenih radnika, obezbjeđujući bolju komunikaciju i povezanost, ali i kontinuitet i integraciju ovih lica u zdravstveni sistem“, pojasnio je Šimun.

On je ukazao da je Ministarstvo zdravlja već preduzelo određene korake kako bi obezbijedilo dostupniju zdravstvenu zaštitu na svim nivoima za pripadnike romske i egipćanske populacije, bez obzira na to da li imaju regulisan status u državi.

„Shodno tome, zdravstvene ustanove su dobile obavezujuće uputstvo o načinu pružanja zdravstvene zaštite, kako se ne bi dešavalo više da neko ostane uskraćen za bilo koju uslugu u zdravstvenim ustanovama“, rekao je Šimun.

On je najavio da je u planu da, kroz osnaživanje savjetovališta u domovima zdravlja, u Ministarstvu rade na edukaciji i boljoj infomisanosti pripadnika romske i egipćanske populacije o zdravim stilovima života, prevenciji bolesti, kao i zaštiti od zaraznih i polno prenosivih bolesti.

„U fokusu će biti i mnogobrojne kampanje i edukativne aktivnosti, pa sam uvjeren da će sve to da doprinese značajnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite za tu kategoriju stanovništva“, poručio je Šimun.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Gzim Hajdinaga rekao je da je potpisivanje memoranduma važno ne samo za Romsku i Egipćansku zajednicu, već za čitavu državu.

„Današnje okupljanje predstavlja nastavak tog procesa, ali sa jasnom odlučnošću da svakodnevno radimo na poboljšanju socio-ekonomskog statusa romske i egipćanske zajednice u državi“, rekao je Hajdinaga.

On je kazao da će Zavod istrajati u svojoj misiji „kako bismo zajedno prošli ovaj put do kraja, te kako bismo Crnu Goru prikazali kao državu u kojoj svi građani stoje jednaki pod istim suncem“.

