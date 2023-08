Mašković: Iza nas godina političke manipulacije

Podgorica, (MINA) – Tehnička Vlada Dritana Abazovića postala je paradigma za političku manipulaciju i izrugavanje onome što su suštinski temelji demokratije, ocijenio je član Izvršnog odbora Socijaldemokrata (SD) Miloš Mašković, navodeći da je Crna Gora pretrpjela velike gubitke u prethodnih godinu.

Kako je saopšteno iz SD-a, Mašković je kazao da je umjesto povlačenja nakon izglasavanja nepovjerenja uslijedilo uspostavljanje tehničke Vlade, koja je trajala tri puta više od one u redovnom mandatu.

„Tehnička vlada Abazovića postala je paradigma za političku manipulaciju i izrugavanje onome što suštinski jesu temelji demokratije“, ocijenio je Mašković.

On smatra da je Crna Gora pretrpjela velike gubitke u prethodnih godinu.

„Naša ekonomija je na koljenima, vlada haos u bezbjednosnom i javnom sektoru, međunarodni ugled gotovo da ne postoji, a često su u pitanje dovođeni i pristupni pregovori sa Evropskom unijom“, naveo je Mašković.

On je rekao da je sve to rezultat potčinjavanja državnog aparata Abazoviću koji je, kako je ocijenio, jasno ignorisao demokratski imperativ, a sve na štetu crnogorskog naroda i države.

Prema riječima Maškovića, ozbiljno urušavanje demokratskih principa i nedostatak političke odgovornosti šteta su za koju će ceh platiti građani Crne Gore.

„Međutim, ostaje pitanje ko će i na koji način snositi odgovornost za sva politička i pravna nedjela počinjena u prethodnoj godini, od Temeljnog ugovora, preko ugrožavanja slobode medija, neprimjernog uticaja na sudstvo i tužilaštvo, do političkog revanšizma” kazao je Mašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS