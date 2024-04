Marković: Vladavinu prava da svako unapređuje iz svoje nadležnosti

Podgorica, (MINA) – Uspostavljanje vladavine prava zadatak je svih institucija i društvenih činilaca u Crnoj Gori i na njenom unapređenju treba da rade svi zajedno, ali svako u okviru svojih, Ustavom i zakonom, definisanih nadležnosti, poručio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

„Komentari političkih subjekata i nosilaca javnih funkcija, povodom realizacije tužilačko-policijske akcije u kojoj su lišene slobode dvije osobe (M.K i Z.L), predstavljaju okolnost zbog koje bi se mogao steći utisak javnosti o ugrožavanju samostalnosti Državnog tužilaštva“, naveo je Marković u saopštenju.

Tome se, kako je dodao, državnotužilačka organizacija odlučno suprotstavlja.

Marković je poručio da će Specijalno i sva druga državna tužilaštva i u narednom periodu nastaviti odlučnu borbu sa svim vidovima kriminala preduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti na profesionalan način, zasnovan na principima nezavisnosti, samostalnosti i nepristrasnosti.

On je rekao da od zakonodavne i izvršne vlasti očekuju fokus na obezbjeđivanju neophodnih uslova rada i budžetskih sredstava, u cilju adekvatnog funkcionisanja insitutucije i nesmetanog obavljanja tužilačke funkcije, koja im je Ustavom povjerena.

„Uspostavljanje vladavine prava zadatak je svih institucija i društvenih činilaca u Crnoj Gori i na njenom unapređenju treba da radimo svi zajedno, ali svako u okviru svojih, Ustavom i zakonom, definisanih nadležnosti“, poručio je Marković.

Specijalno policijsko odjeljenje, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, uhapsilo je rano jutros bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

