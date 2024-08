Marković: Nadležni nemoćni pred sve češćim femicidima

Podgorica, (MINA) – Nadležne institucije ostaju nemoćne pred sve češćim femicidima u Crnoj Gori, upozorila je predstavnica Evropskog saveza i potpredsjednica Liberalne partije, Jelena Marković.

U podgoričkom naselju Masline u srijedu je ubijena tridesetrogodišnja B.P, a zbog sumnje da je počinio to krivično djelo uhapšen je M.B.

Marković je u saopštenju navela da je došao trenutak da, zbog tog zločina, neko iz tužilaštva mora snositi odgovornost.

Ona je apelovala na vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorada Markovića da odmah suspenduje tužioca koji, kako je kazala, nije na adekvatan nači reagovao i koji je tim postupcima dozvolio da M.B. oduzme život mladoj osobi.

“To je nedopustivo i od daljeg postupanja VDT-a zavisiće hoće li se organizovati protesti građana pred Tužilaštvom, jer im drugog mehanizma zaštite nije preostalo”, kaže se u saopštenju.

Marković je navela da sve ukazuje na to da institucije ne rade svoj posao.

“Upravo ovakva ubistva žena kakvom smo juče svjedočili, pokazuju karakter Vlade, tačnije nesposobnost premijera (Milojka) Spajića koji više brine o odmoru u San Tropeu nego o stanju u policijskom aparatu, čijeg direktora svake sedmice smenjuju i ponovo imenuju praveći lakrdiju od sistema, dok su građani nezaštićeni”, rekla je Marković.

Prema njenim riječima, najtragičnije je što je kompletno društvo vršilo ogromne pritiske na sistem, policiju, tužilastvo i sudstvo, kada se desilo tragično ubistvo Šejle Bakije.

“Vjerovali smo da su predstavnici tih institucija razumjeli da moraju reagovati urgentno kada žena prijavi torturu i porodično nasilje i zatraži zaštitu institucija od svog partnera ili bivšeg partnera”, kaže se u saopštenju.

Marković je rekla da se to nije desilo ni ovoga puta, da je tužilac u ovom slučaju postupio istovjetno kao i njegove kolege ranije.

To, kako je kazala, znači da taj i drugi tužioci nijesu shvatili ozbiljno poruku kada se desilo ubistvo Bakije i ranije ubistvo Zimrite Nerde u Baru.

Marković je ocijenila da Tužilaštvo nije reagovalo u ovom slučaju adekvatno.

“I čovjeka, koji u više navrata pokazuje agresivnost i teroriše porodicu, ne sankcionišu i ne ocjenjuju to kao krivično, već prekršajno djelo”, navela je Marković.

Najviša odgovornost, kako smatra, je na tužiocu koji nije reagovao kako treba, koji nije smjestio agresora u zatvor i pokrenuo krivični postupak protiv njega.

“Nego ga častili prekršajnim postupkom, i ishod je još jedna ubijena žena u Crnoj Gori čiji je dželat uzalud imao zabranu prilaska žrtvi”, navela je Marković.

Ona je rekla da su pokrenuli nedavno peticiju za izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kako bi se počinioci obilježili elektronskom GPS narukvicom i kontrolisalo njihovo kretanje i eventualno približavanje žrtvi, a kako bi nadležni mogli na vrijeme da reaguju.

Marković je dodala da su to pokrenuli svjesni opasnosti od ponavljanja nasilja i pored izrečene mjere zabrane prilaska žrtvi, kao i mogućeg smrtnog ishoda koji je, nažalost, sve češća pojava u Crnoj Gori.

“Na ovaj način, nadamo se, sačuvaćemo neke buduće žrtve i njihove živote”, rekla je Marković.

