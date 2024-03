Marković: Lokalne izbore trebalo raspisati za isti dan

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović trebalo je da raspiše izbore u Andrijevici i Budvi za isti dan, ocijenila je poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Branka Marković, dodajući da je odvojeno održavanje lokalnih izbora nastavak neracionalne prakse.

“Raspisivanje lokalnih izbora u Andrijevici za 2. jun, nakon što su već raspisani u Budvi za 26. maj, nastavak je prakse koju, nažalost, nastavlja aktuelni predsjednik od svog prethodnika Mila Đukanovića”, kazala je Marković.

Ona je podsjetila da je Đukanović, pozivajući se na ustavno ovlašcenje, 2022. godine raspisao redovne lokalne izbore u nekoliko opština odvojeno, u tri sedmice zaredom.

“Ako uzmemo u obzir da se očekuje uskoro raspisivanje lokalnih izbora u Kotoru i Šavniku, onda ćemo i ovog puta imati nepotrebno najmanje tri vikenda zaredom izborne procese, što je jako loše iz više razloga”, istakla je Marković.

Prema njenim riječima, ta neracionalna odluka je problematična sa aspekta finansija, ali je i dodatno štetna zbog mogućih tenzija u društvu i ne

doprinosi dinamičnom razvoju.

“Takvu atmosferu građani ne žele”, poručila je Marković.

Ona je kazala da očekuje da odgovorni društveni činioci u narednom periodu pokrenu inicijativu i nađu rješenje kako bi se “ispravile neracionalne odluke predsjednika države”.

