Marković: Izlazimo na izbore u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Stranka evropskog progresa (SEP) učestvovaće na lokalnim izborima u Podgorici, koji će biti održani 29. septembra, najavio je predsjednik te partije Duško Marković.

On je, u intervjuu za Televiziju Rožaje, kazao da će iduće sedmice predstaviti odbor SEP-a u Glavnom gradu.

“Izlazimo na podgoričke izbore. Imamo obrazovane, uspješne i ostvarene ljude od integriteta, kojima nije cilj partijska kasa, nego im je naša stranka politička platforma da urade više za svoju državu”, rekao je Marković.

