Marković: Epilog pregovora o formiranju vlasti u Podgorici nije iznenađenje

Podgorica, (MINA) – Proevropske i procrnogorske snage smijeniće aktuelnu vlast kada budu imale jasnu većinu, kazao je predsjednik Stranke evropskog progresa (SEP) Duško Marković.

On je u saopštenju naveo da za tu partiju epilog pregovora o formiranju vlasti u Podgorici ne predstavlja iznenađenje.

Marković je rekao da su u SEP-u bili veoma uzdržani kada se proteklih mjeseci nametala ideja da je moguće novu vlast formirati koalicijom sa dijelom antievropske i anticrnogorske grupacije.

“Niti u Podgorici, niti na državnom nivou to se ne može desiti jer su u pitanju dva vrijednosna sistema koji nemaju dodirnih tačaka”, naveo je Marković.

Kako je dodao, proevropske i procrnogorske snage smijeniće tu vlast onda kada budu imale jasnu većinu u biračkom tijelu na nekim od narednih izbora.

“SEP će svojom principijelnom politikom nastaviti još snažnije da daje doprinos jačanju onih snaga koje se dosljedno zalažu za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), za poštovanje Ustava i za beskompromisnu zaštitu državnih i nacionalnih interesa”, zaključio je Marković.

