Markovec: EU se sprema da prihvati Crnu Goru do 2028. godine

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) sprema se da prihvati nove članice do 2030, a u slučaju Crne Gore do 2028. godine, rekao je zamjenik generalnog direktora Evropske službe za vanjske poslove Marko Markovec.

Kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, Markovec je to kazao na panelu posvećenom proširenju EU u okviru Bledskog strateškog foruma, na kom je učestvovao i potpredsjednik Vlade Filip Ivanović.

„EU se sprema da prihvati nove članice do 2030. godine, a u slučaju Crne Gore i 2028. godine“, rekao je Markovec.

Kako je dodao, postoji opšti konsenzus među 27 članica Unije oko nove faze proširenja koji je ranije nedostajao.

Upitan da li bi bilo sljedećeg proširenja da nije bilo agresije Rusije na Ukrajinu, Markovec je odgovorio potvrdno, dodajući da bi se to desilo u slučaju Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ivanović je kazao da je zadovoljan rezultatima koje su crnogorske institucije postigle od oktobra prošle godine u deblokadi sudstva i usvajanju evropske legislative, što je, kako je podsjetio, rezultiralo dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

„Taj dogadjaj je od velikog značaja za Crnu Goru, ali i za EU, zemlje kandidate, kao i za sam proces proširenja“, rekao je Ivanović, dodajući da je cilj da se u naredne tri godine zatvore sva pregovaračka poglavlja.

On je istakao da unutrašnja različita viđenja po nekim pitanjima ne ugrožavaju evropski put Crne Gore, navodeći kao primjer to što su svi evropski zakoni usvojeni jednoglasno u crnogorskom parlamentu.

Ivanović je naglasio da Crna Gora sada ima nezavisne i transparentne institucije, naročito u oblasti sudstva, dodajući da vjeruje da će svoj posao obavljati ozbiljno i nepristrasno.

On je rekao da je Crna Gora spremna da razgovara i riješi sva potencijalna otvorena pitanja sa susjedima, „u duhu jačanja regionalne saradnje i očuvanja dobrosusjedskih odnosa“.

U saopštenju se navodi da su na panelu pod nazivom „Evropa ujedinjena i slobodna: obnovljena posvećenost evropskoj bezbjednosti“, osim Ivanovića i Markoveca, učestvovali i potpredsjednici vlade za vanjske poslove Gruzije i Jermenije, Lasha Darsalia i Vahan Kostanjan, ministri za vanjske poslove Albanije i Sjeverne Makedonije, Igli Hasani i Timčo Mucunski, kao i specijalni izaslanik Francuske za rekonstrukciju Ukrajine Pjer Hilbron i prvi zamjenik predsjednika Komiteta za vanjske poslove Parlamenta Ukrajine Hrihorij Nemiria.

„Panel je, u najvećoj mjeri, bio posvećen temi proširenja EU, i među panelistima su se čule pohvale napretka Crne Gore na evropskom putu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je specijalni izaslanik Francuske za Ukrajinu posebno pohvalio dobijanje IBAR-a i naglasio da Crna Gora predvodi proces proširenja EU.

