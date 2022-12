MANS: EK dala negativno mišljenje na Zakon o oduzimanju imovine

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) dala je negativno mišljenje na Zakon o oduzimanju imovine, objavila je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

U dokumentu, koji je MANS objavio na Tviteru /Twitter/, navodi se da je „preporuka Komisije da se preispita zakon kako bi se odgovorilo na priložene komentare, i to kroz inkluzivni proces konsultacija”.

Vlada je danas utvrdila Predlog Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je, kako je saopšteno, potpuno usaglašen sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

Ministar pravde Marko Kovač kazao je da je, nakon dužeg vremena, dobijeno mišljenje EK i da je ocijenjeno da je taj akt u potpunosti usaglašen sa tekovinama EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS