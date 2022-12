Manjinske stranke ne treba ni da razgovaraju o učešću u novoj Vladi

Podgorica, (MINA) – Manjinske stranke ne treba ni da razgovaraju o učešću u Vladi koja se formira suprotno stavovima najvažnijih međunarodnih partnera Crne Gore, smatra lider Albanske alternative (AA) Nik Đeljošaj.

On je kazao da, nakon svih apela stručne javnosti i međunarodnih partnera da se ne nastavlja sa formiranjem Vlade na osnovu Zakona o predsjedniku, na kraju godine stiže veoma loša vijest – da je Skupština, na osnovu tog Zakona, odredila mandatara.

„Dolazimo do iste pozicije kao devedesetih i protiv ostatka svijeta, nažalost! Moje mišljenje je da manjinske stranke ne treba ni da razgovaraju o učešću u toj Vladi“, naveo je Đeljošaj na Fejsbuku /Facebook/.

On je poručio da Vlada koja se formira suprotno stavovima najvažnijih međunarodnih partnera Crne Gore, prije svega Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, neće imati podršku manjinskih partija.

