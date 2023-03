Mandić: Želim da budem simbol pomirenja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da želi da bude simbol pomirenja u Crnoj Gori, ali i predvodnik obnavljanja tradicionalnih vrijednosti.

Kako je saopšteno iz Medijskog tima Mandića, on je na sinoćnjem skupu u Tivtu poručio da je politika pomirenja različitosti „osnov za sve ono što možemo zajednički da radimo u Crnoj Gori”.

“Treba da budemo ona generacija koja će čuvati mir u svojoj državi i tražiti mostove saradnje“, rekao je Mandić.

On je naveo da je jedna od najvažnijih obaveza sankcionisanje od strane nezavisnog pravosuđa onih kriminalaca koji su opljačkali Crnu Goru.

Mandić je kazao da bi se preko oduzete imovine od takvih ljudi dao jak zamajac ekonomiji.

On je rekao da se Crna Gora mora izliječiti od „teške bolesti“ korupcije kako bi postala članica Evropske unije i ocijenio da inicijativa Otvoreni Balkan može pomoći na putu integracija.

“Oslobodili smo Crnu Goru u Skupštini, Vladi, u skoro svim opštinama, ostao je samo još taj jedan punkt koji se zove predsjednik države, ali to će biti ona najvažnija pobjeda koja predstavlja konačnu poruku da je raščišćeno sa sistemom Mila Đukanovića”, kazao je Mandić.

“Mora se završiti sa vremenom pokvarenosti vlasti. Imamo obavezu da izgradimo jednu novu Crnu Goru”, zaključio je Mandić.

