Mandić: Za srpski narod ne postoji smrt, postoje samo seobe

Podgorica, (MINA) – Za srpski narod ne postoji smrt, jer je on postojan i utemeljen prije svega u svojoj pravoslavnoj vjeri, poručio je lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić, dodajući da za Srbe postoje samo seobe.

Mandić je, povodom godišnjice akcije “Oluja”, kazao da ne postoji srpska duša koju 4. avgusta ne probudi oluja bolnih sjećanja na nepregledne kolone svojih sunarodnika, koji napuštaju svoja vjekovna ognjišta u nadi da će sačuvati ono što im je u tom momentu jedino preostalo, vlastite živote.

„Nema Srbina na zemaljskoj kugli koji u toj koloni nije imao nekog svog, nekog bližnjeg. Zapravo, nema Srbina koji tog, ali i svakog narednog 4. avgusta nije u toj koloni, tiho i molitveno“, naveo je Mandić u izjavi dostavljenoj medijima.

Prema njegovim riječima, bilo je seoba i ranije, za vrijeme velikih imperija i tamnica naroda.

„Ali niko nije mogao da vjeruje da će se pred sami početak 21. vijeka, na starom kontinentu desiti progon i egzodus jednog naroda sa prostora koji je svojom hrabrošću i životima zavrijedio i načinio svojom postojbinom još u 14. vijeku“, dodao je Mandić.

Kako je kazao, mnogi su kroz istoriju pokušali da ugase srpski narod i unište svako sjećanje na njega – manastire, crkve, gradove i sela.

„Ali, uprkos svemu, mi smo i dalje tu. Pamtimo. Za srpski narod ne postoji smrt, jer je on postojan i utemeljen prije svega u svojoj vjeri pravoslavnoj, već kao što to reče veliki Miloš Crnjanski – za nas postoje samo seobe“, istakao je Mandić.

On je rekao da Srbi danas sa tugom, ali i hrabrošću i ponosom u svojim srcima, šalju poruku da postoje.

„Da znamo ko smo, da znamo odakle potičemo, da znamo šta su nam korijeni i povrh svega – da čuvamo sjećanje na sve one koji su svoje živote dali i izgubili kako bi naš narod danas vaskrsao“, poručio je Mandić.

